Carrefour: zwrot butelek bez paragonu we wszystkich hipermarketach

Od 22 kwietnia klienci ponad 250 hiper- i supermarketów Carrefour Polska będą mogli oddawać butelki zwrotne po zakupionych wcześniej napojach, bez konieczności okazywania dowodów ich zakupu. Oddając butelki konsumenci otrzymają e-bony stanowiące zwrot pełnej kaucji, którymi będą mogli od razu zapłacić za kolejne zakupy.

Inicjatywa Carrefour ma zachęcać Polaków do aktywnego ograniczania ilości generowanych odpadów szklanych oraz rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych, w ramach realizacji w naszym kraju koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego.

Pilotaż rozpoczął się w połowie grudnia ubiegłego roku w Warszawie. W następnych miesiącach sukcesywnie dołączały do niego kolejne sklepy i miasta. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów, dla których największą barierą do zwrotu butelek szklanych była konieczność przechowywania paragonów. Obecnie butelki zwrotne można oddać we wszystkich hiper-i supermarketach Carrefour w Polsce bez względu na miejsce ich zakupu, a sieć planuje już, we współpracy ze swoimi franczyzobiorcami, włączenie do akcji całej sieci sklepów osiedlowych Carrefour Express oraz Globi.