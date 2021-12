CBRE przejmuje obiekty wynajmowane m.in. przez Kaufland

CBRE Investment Management kupuje od European Logistics Investment (ELI) portfel sześciu parków magazynowych o łącznej powierzchni ponad 210 000 mkw.

W prestiżowej transakcji sprzedaży flagowych obiektów logistycznych ELI doradzały firmy JLL i Cushman & Wakefield.

CBRE Investment Management kupił tzw. projekt Nexus, obejmujący sześć parków magazynowych w kluczowych lokalizacjach logistycznych Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Sosnowcu i Krakowie). Obiekty o łącznej powierzchni ponad 210 000 mkw. wynajęte są takim firmom jak m.in. Hutchinson, Kaufland czy Saint Gobain. Sprzedającemu – European Logistics Investment – ELI (należącemu do Madison International Realty, Redefine Properties i Griffin Real Estate) doradzali eksperci z JLL i Cushman & Wakefield.

Na rynku brakuje produktów prime’owych

Polska jest jedną z sił napędowych rekordowego popytu na magazyny w Europie. Bardzo duże zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne i produkcyjne oraz znakomita kondycja rynku przyciągają uwagę międzynarodowego kapitału. W okresie od I do III kw. tego roku wartość transakcji inwestycyjnych, których przedmiotem były aktywa magazynowe przekroczyła 1,6 mld euro. Dominowały transakcje portfelowe. Co jednak ważne, na rynku brakuje produktów prime’owych. Dlatego najwyższej jakości portfel logistyczny o powierzchni ok. 210 000 mkw., wystawiony na sprzedaż przez ELI, osiągnął tak znakomity rezultat w bardzo konkurencyjnym otoczeniu inwestycyjnym.

- Projekt Nexus to jak do tej pory najbardziej prestiżowy produkt inwestycyjny w tym roku. Tego rodzaju portfel magazynowy z wysokiej klasy najemcami to strategiczna inwestycja, która mogła zostać zrealizowana jedynie na bardzo wysokich stawkach. Wierzymy, że transakcje na obiektach prime’owych będą nadal stymulować inwestycyjny rynek magazynowy w Europie Środkowo-Wschodniej, a Polska – już dziś pełniąca na nim kluczową rolę ­stanie się jeszcze ważniejszą destynacją dla globalnego kapitału - komentuje Sławomir Jędrzejewski, Head of Industrial Investment, Capital Markets, JLL.