CBRE: Wyrok sądu w Opolu może otworzyć lawinę pozwów wobec Skarbu Państwa

Branża handlowa w Polsce stanęła pod ścianą. Coraz liczniej podnoszą się głosy sprzeciwu wobec regulacji ze strony najemców galerii. Przedstawiciele Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, zrzeszającego najważniejsze krajowe sieci handlowe, zapowiedzieli już, że rozważają pozwy wobec Skarbu Państwa - komentuje Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Atmosferę w branży w ostatnich dniach podgrzał także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który stwierdził, że sanepid niesłusznie ukarał fryzjera karą 10 tys. zł grzywny za otwarcie swojego punktu w trakcie trwania obostrzeń. Jak uzasadniał, regulacje ograniczające swobodę prowadzenia działalności nie mogą być regulowane przez rozporządzenia rządowe. Jedyną drogą jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Ten wyrok może otworzyć lawinę nie tylko pozwów wobec Skarbu Państwa, część przedsiębiorców może zacząć wykazywać nieposłuszeństwo w stosunku do rządowych obostrzeń, co może okazać się negatywne w skutkach.

W tym kontekście najbardziej zasadny wydaje się powrót do rozmów o otwarciu galerii w pełnym wymiarze oraz zawieszeniu obowiązującego zakazu handlu w niedzielę, które dałyby branży handlowej szansę na odrobienie strat. A przynajmniej nadzieję na to, że nie będą się one pogłębiać - podsumowuje ekspertka.