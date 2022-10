Cena mąki i masła w górę o 50 proc. Efekt? 20 proc. klientów małych sklepów ich już nie kupuje

Wrzesień 2022 r. był znacznie chłodniejszy niż przed rokiem, co w sklepach małoformatowych przełożyło się na spadek liczby transakcji w porównaniu z wrześniem 2021 r., przy czym największe spadki odnotowano w drugiej połowie miesiąca.

Niższe temperatury na zewnątrz - jak to wpływa na sprzedaż w sklepie?

Niższe temperatury przełożyło się na spadek lodów impulsowych (kupiło je o 17% mniej klientów niż przed rokiem), wody czy piwa (liczba paragonów, na których znajdował się ten alkohol była o 5% niższa niż we wrześniu 2021 r.).

Kupujemy mniej, wydajemy więcej

We wrześniu 2022 r. klienci przychodzili do sklepów małoformatowych nieco rzadziej niż przed rokiem i wkładali do koszyków mniej produktów, jednak za sprawą wzrostu wielu produktów średnia kwota na paragonie była znacznie wyższa. Wartość przeciętnego koszyka we wrześniu wyniosła 20,20 zł, czyli aż o 13,4% więcej niż rok wcześniej.

Za wysokimi wzrostami wydatków konsumentów na zakupy w sklepach małoformatowych stoją wyłącznie podwyżki cen. We wrześniu wzrosła wartość sprzedaży niemal wszystkich kategorii, jednak wiele z nich (szczególnie te o największym wzrośnie cen – m.in. masło, olej, mąka czy kawa) odnotowały spadki w ujęciu wolumenowym. Klienci ograniczają zakupy tych produktów, szukają zamienników lub korzystniejszych cen w innych formatach sklepów.

Czego kupujemy mniej?

We wrześniu 2022 r. liczba paragonów z mlekiem, makaronami czy kawą mieloną w sklepach małoformatowych spadła o 10%, mimo to łączna wartość ich sprzedaży wzrosła o ponad 20%. W przypadku mąki i masła, których cena w ciągu roku wzrosła o ponad 50%, spadek liczby klientów zaopatrujących się w te produkty w małych sklepach jest jeszcze wyższy i sięga 20%.

Wódki smakowe kupowane częściej. Dlaczego?

Spadki sprzedaży już kolejny miesiąc z rzędu notują też wódki czyste – we wrześniu klienci sklepów małoformatowych kupili o 7% mniej litrów wódki niż przed rokiem, choć wydatki na tę kategorię zwiększyły się o około 7%. Wzrosło natomiast zainteresowanie „wódkami smakowymi”, które za sprawą mniejszej zawartości alkoholu nie drożeją tak mocno jak warianty czyste. We wrześniu 2022 r. w sklepach małoformatowych do 300 m2 sprzedało się o 4% litrów wódek kolorowych więcej niż rok wcześniej.