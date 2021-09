Centra handlowe Atrium przejdą transformację na obiekty wielofunkcyjne

- Atrium jest europejskim właścicielem centrów handlowych, dla którego Polska i Warszawa są jednymi z kluczowych rynków. Rozwijamy się i zmieniamy, a centra handlowe pozostają częścią naszego DNA. Warszawa jest nowoczesną europejską stolicą, której dynamiczny rozwój wymaga od nas podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę jakości powierzchni handlowych, które oferują możliwość zrobienia zakupów, zjedzenia posiłku czy miłego spędzenia czasu dla lokalnych wspólnot. Najlepszym tego dowodem były przeprowadzone ostatnio inwestycje w Atrium Targówek, które przeszło gruntowny remont oraz Atrium Reduta, która najpierw zaoferowała mieszkańcom Ochoty kino, a teraz powiększa się o nową strefę gastronomiczną oraz rozrywkową dla najmłodszych - napisano w komunikacie.

- Wiedząc jak funkcjonuje rynek powierzchni handlowych i jak nieustannie zmieniają się wymagania naszych klientów oraz najemców nie przestajemy pracować nad ulepszaniem naszych projektów. Wymaga to także spojrzenia, jak będą one wyglądały nie tylko za parę lat, ale i za lat 10 czy więcej. Rozpoczęliśmy jakiś czas temu prace wewnątrz Atrium nad rozwojem naszych nieruchomości poprzez dodanie do nich w przyszłości dodatkowych funkcji takich jak biura czy mieszkania, tak aby stały się one wielofunkcyjnymi nowoczesnymi lokalnymi centrami - dodano.

Atrium ogłosiło strategię dywersyfikacji swoich lokalizacji i powołanie nowej części biznesowej skoncentrowanej na poszerzeniu działalności o apartamenty na wynajem. W tej chwili przechodzimy proces weryfikacji i oceny potencjału działek których, jesteśmy właścicielami, a które w znacznej części są zlokalizowane obok naszych centrów handlowych, tak aby móc zweryfikować możliwość budowy na nich apartamentów na wynajem. Proces ten wymaga cierpliwości, spojrzenia długoterminowego i wielokrotnych konsultacji. Doceniamy możliwość dialogu z warszawskim Ratuszem tak, jak i lokalnymi społecznościami - wskazano.

- Dążymy do tego, aby tworzyć nowoczesne obiekty wielofunkcyjne, które zapewnią lokalnym społecznościom miejsce spędzenia czasu z najbliższymi, zrobienia zakupów, zjedzenia smacznego zdrowego posiłku, a także pracy i zamieszkania. Będzie to również wpływało na zwiększenie potencjału dla naszych partnerów biznesowych – najemców. Już dziś nasze centra to bardzo silne lokalizacje z bardzo lojalnymi klientami, ale my jako właściciel patrzymy 15 lat do przodu tak, by również wtedy były one tak samo atrakcyjne. Wierzymy, że w najbliższym czasie uda nam się wypracować wspólnie ostateczną wizję tego, jak te obiekty powinny wyglądać. O szczegółach będziemy rozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. W przypadku centrów, w których istniejący plan zagospodarowania ma ponad 10 lat, chcemy rozpocząć proces zmiany tak, by wypracować najciekawsze rozwiązania dla danej lokalizacji - napisano.