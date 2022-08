Ceny mleka: W skupie podrożało o 51 proc. A w detalu?

Rolnik dostaje za 1 litr mleka w skupie ok. 2,30 zł. Firmy traderskie skupują mleko z dostawą w cenie 2,80 zł. Natomiast mleko stojące na półce w sklepie kosztuje średnio 4 zł i więcej. Dla porównania jeszcze rok temu za mleko w sklepie detalicznym płaciliśmy ok. 2,90 zł. Co spowodowało wzrost cen o 1 zł na butelce?