Ceny w sklepach nadal straszą, ale te produkty potaniały

Jak wynika z badania Koszyka cen dlahandlu.pl rachunki za zakupy nadal straszą, o ile porównamy je z tymi z maja 2022 r. Za podstawowe zakupy płacimy bowiem ok. 70 zł więcej. Jeśli jednak porównamy wydatki z tymi z marca br. to możemy odetchnać. Na liście są bowiem produkty, które potaniały. Znalazły się wśród nich masło, mąka, olej, ale także pomodry i papryka. Na wiosnę wydaje się to oczywiste, ale rok temu tego oddechu nie mieliśmy.