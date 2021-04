CEO Coca-Cola HBC: Skierowaliśmy uwagę na małe sklepy spożywcze

- W czasach gdy konsumenci i klienci wymagają więcej, zwyciężają tylko ci, którzy mają zdolność do szybkiego dostosowania się do zmieniających warunków – mówi Zoran Bogdanovic, CEO Coca-Cola HBC.

Zoran Bogdanivic podkreśla, że od samego początku pandemii uderzyło go to, jak pracownicy zaadaptowali się do nowej rzeczywistości. - Błyskawicznie, z wielką troską o naszych klientów i społeczności oraz z maksymalną koncentracją na naszych priorytetach. Głęboko wierzę, że to właśnie jest podstawą naszej wygranej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dla mnie jest jasne, że w czasach gdy konsumenci i klienci wymagają więcej, zwyciężają tylko ci, którzy mają zdolność do szybkiego dostosowania się do zmieniających warunków – mówi.

Podkreślano to również w czasie Światowego Forum Ekonomicznego, wskazując, że zdolność do krytycznego myślenia oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów będą kluczowymi kompetencjami w ciągu najbliższych pięciu lat. Te umiejętności powinny być wzmacniane przez samorozwój, aktywne zdobywanie wiedzy oraz wytrwałość i elastyczne podejście. - Jestem niezwykle dumny, z tego w jaki sposób każda część naszej działalności, zaprezentowała te umiejętności w praktyce, w ciągu ostatnich 12 miesięcy – dodaje.

- Sposób funkcjonowania organizacji tworzy się latami, nie ma tu mowy o przypadkowości. Pandemia udowodniła także, że zaangażowanie każdego naszego pracownika, bez względu na zajmowane przez niego stanowisko czy obszar dla którego pracuje na co dzień, jest niezwykle cenne. Dzięki kontrybucji każdej jednostki, jesteśmy w stanie osiągać sukces jako zespół. To właśnie nasza elastyczność i umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków odegrała kluczową rolę, w trakcie najtrudniejszego roku jaki mieliśmy okazję doświadczyć – podsumowuje Zoran Bogdanovic.

Coca-Cola HBC w ciągu ostatnich kilku lat świadomie inwestowała nie tylko w kluczowe kompetencje i odpowiednie nastawienie pracowników, umożliwiające zdolność szybkiej adaptacji do otoczenia. Postawiono także na silne, szerokie, najbardziej elastyczne portfolio na rynku oraz wzmacnianie relacji z klientami, konsumentami, partnerami biznesowymi i lokalnymi społecznościami.

- Wzmacnialiśmy też naszą infrastrukturę technologiczną oraz inwestowaliśmy w odporność łańcucha dostaw. Dzięki temu w najbardziej wymagającym okresie lockdownu, nie wstrzymaliśmy produkcji w fabrykach nawet na jeden dzień, byliśmy w stanie świadczyć usługi na rzecz naszych klientów, a także wspierać służby ratunkowe oraz społeczności lokalne w trudnym dla nich okresie. Jako system firm Coca-Cola w Polsce przekazaliśmy 626 000 litrów wody i napojów gazowanych ponad 50 szpitalom i bankom żywności w Polsce i Krajach Bałtyckich – mówi CEO Coca-Cola HBC.