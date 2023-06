ChatGPT w kolejnej sieci handlowej. Carrefour sięga po AI

Carrefour korzysta z ChataGPT

Kupujący na stronie carrefour.fr mogą zadawać pytania inteligentnemu asystentowi. Nowy chatbot oparty na technologii OpenAI, w szczególności GPT-4, pomaga klientom w zakupach. Może na przykład zasugerować pomysły na przepisy na podstawie zawartości lodówki lub zaproponować koszyk na podstawie posiadanego budżetu, preferencji dietetycznych lub pomysłów na menu. Chatbot Hopla odpowiada tylko na pytania związane z jedzeniem. Na te niezwiązane z tematem zareaguje: „Nie mam kwalifikacji, aby odpowiedzieć”.

Carrefour stawia na AI

ChatGPT to jednak nie wszystko. Carrefour szerzej podchodzi do kwestii generatywnej sztucznej inteligencji: detalista już wykorzystuje tę technologię do ulepszania swoich kart produktów – ponad 2000 z tych, które zostały wygenerowane za jej pomocą ma już zastosowanie w sprzedaży online. Carrefour zaczął też wykorzystywać AI w swoich wewnętrznych procesach zakupowych: pracownicy otrzymują wsparcie w takich zadaniach, jak przygotowywanie przetargów i analiza ofert. W przypadku wszystkich tych rozwiązań Carrefour współpracuje z partnerami OpenAI, Bain & Company i Microsoft.

Dzięki postępującej digitalizacji naszej organizacji, przeszliśmy już długą drogę ze sztuczną inteligencją. Generatywna AI pozwoli nam wzbogacić doświadczenia naszych klientów i fundamentalnie zmienić sposób, w jaki pracujemy. Integracja technologii OpenAI to wielka szansa dla Carrefoura. Będąc pionierem w jej wykorzystaniu, chcemy być o krok do przodu i tworzyć handel detaliczny jutra – powiedział prezes i dyrektor generalny Carrefoura, Alexandre Bompard.

Żabka integruje procesy z chatemGPT

W Polsce technologiczny lider retailu, sieć Żabka, integruje chataGPT ze swoimi wewnętrznymi systemami.

- Z uwagą przyglądamy się chatowiGPT. Jesteśmy bardzo ciekawi tego rozwiązania, bacznie obserwujemy jego rozwój i już go testujemy. By narzędzie to móc udostępnić naszym klientom, musimy być jednak pewni, że baza wiedzy, z której korzysta chat jest sprawdzona, a przekazywane za jego pośrednictwem informacje są wiarygodne. Nowoczesne technologie już dziś pomagają nam np. w zarządzaniu sklepami – w tym celu stworzyliśmy dla naszych franczyzobiorców aplikację Cyberstore, a w niej pojawił się chatbot Franek, którego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, z jakimi na co dzień zmagają się prowadzący sklepy franczyzobiorcy - informowało nas w marcu br. biuro prasowe Żabki.