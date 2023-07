Chcą otworzyć 50 nowych punktów sprzedaży pod różnymi brandami. I to wkrótce

Jakie innowacje wprowadza Lagarde Travel Retail w swoich formatach handlowych?

Biznes Lagardère Travel Retail w Polsce jest silnie zdywersyfikowany. Zarządzamy siecią, w której działa dziś ponad 40 różnych brandów. W dodatku zdarza się, że pod jednym logo funkcjonują lokale, które się od siebie znacząco różnią, bo naszym rynkowym wyróżnikiem jest szycie na miarę konkretnych potrzeb – partnera, klienta czy po prostu danej lokalizacji. W dodatku wciąż tworzymy nowe koncepty – ostatnio np. Lokal +48 na warszawskim lotnisku Chopina. To sprawia, że w każdym z ok. 1000 punktów, jakie prowadzimy w Polsce, mogą pojawić się inne rozwiązania, pomysły czy innowacje.

W ramach tych ostatnich stawiamy m.in. na hybrydyzację konceptów. Po pierwsze, projektujemy całe przestrzenie na styku różnych kategorii i segmentów. Tak zbudowaliśmy sklepy m.in. na lotnisku w Gdańsku, gdzie cała przestrzeń komercyjna po kontroli bezpieczeństwa została zaaranżowana jako walkthrough. Z kolei na Lotnisku Chopina stworzyliśmy nową przestrzeń Food Hall Warszawa z takimi brandami jak 1Minute Smacznego!, Drogeria i nowy Lokal +48. Po drugie, łączymy w ramach jednego formatu kompetencje z różnych obszarów – przykładowo w lubelskim porcie lotniczym ścieżkę zakupową w strefie Discover domknęliśmy konceptem 1Minute Smacznego! Najważniejsze jest dla nas to, żeby aktywnie reagować na zmieniające się potrzeby konsumenta.

Poza tym tworzymy koncepty sense-of-place. Nawiązywanie architekturą i asortymentem do miejsc to coraz ważniejszy trend w projektowaniu przestrzeni handlowych, silnie związany z lokalnością i zrównoważonym rozwojem. Wykorzystaliśmy go m.in. we wspomnianym już Lokalu +48, który zawiera liczne odniesienia do polskiej kultury zarówno na poziomie oferty, jak i wystroju. Warta uwagi jest szczególnie strefa chillout zaaranżowana w oryginalnym, odrestaurowanym Jelczu. W duchu sense-of place powstawał także #VisitKraków na lotnisku w Balicach, gdzie w kolorowych, instagramowych przestrzeniach dominują lokalne symbole: lajkonik czy obwarzanek. Można tu kupić m.in. specjały od lokalnej marki Wierzynek i oryginalne pamiątki z regionu Małopolski. Uważamy ten kierunek za bardzo ważny nie tylko z uwagi na walory sprzedażowe i marketingowe, ale przede wszystkim ze względu na możliwości promowania lokalnej kultury, produktów i ich dostawców.

Wdrażamy też w naszych formatach liczne rozwiązania digitalowe. W wielu sklepach wprowadzamy elektroniczne cenówki. Już prawie wszystkie nasze lokale duty free są w nie wyposażone. Jako pierwsi w całej grupie Lagardère Travel Retail uruchomiliśmy też multibrandowy program lojalnościowy – Kameleon, który cały czas rozwijamy o nowe funkcjonalności. Ostatnio wdrożyliśmy w nim np. element personalizacji oferty na podstawie historii zakupów i geolokalizacji. Z Kameleona mogą korzystać również użytkownicy sklepu aelia.pl. Poza tym we wszystkich nowo powstających lokalach, nawet tych o najmniejszej powierzchni, wprowadzamy kasy samoobsługowe. To nie tylko istotny element automatyzacji zakupu, ale też ważne wsparcie skutecznego doradztwa. Kasa samoobsługowa uwalnia czas sprzedawcy i pomaga mu aktywnie sprzedawać i doradzać klientom. Rozwiązania w strefie kasy, wsparcia doradztwa i finalizacji transakcji są dla nas projektami o szczególnym znaczeniu.

Wprowadzacie innowacje pomimo, że otoczenie inflacyjne wpływa na spadek wydatków konsumpcyjnych. Jak zmieniają sie zakupy klientów w Waszych sklepach?

Nasz biznes radzi sobie dobrze. Wróciliśmy już do formy po pandemii, chociaż na rynku widać spowolnienie i we wszystkich segmentach, w których działamy, obserwujemy spadek wolumenu. Wartościowo koszyk jest wyższy niż przed pandemią, ale klienci kupują mniej i chętniej szukają okazji, tańszych zamienników. Odpowiadamy na tę potrzebę m.in. poprzez program lojalnościowy Kameleon, który umożliwia korzystanie ze zniżek, rabatów i cashback na kolejne zakupy w większości naszych punktów sprzedaży we wszystkich lokalizacjach.

Wzrasta też rola marek własnych. Widzimy ogromny potencjał rozwoju w tym obszarze. Posiadamy je w ofercie od lat, niemniej ich rola wzrosła dodatkowo w czasie inflacji, stąd postawimy na nie mocniej w różnych kategoriach produktowych. W bardzo szybkim tempie, w czerwcu 2023 r. wprowadziliśmy na rynek markę własną jednorazowego e-papierosa: Aroma Buuch. Produkty pod tym brandem są dostępne m.in. w Inmedio, Inmedio Trendy czy Relay.

Warto jednak podkreślić, że pomimo niesprzyjających czynników zewnętrznych: inflacji, kryzysu energetycznego, mamy za sobą dobry 2022 r. i jeszcze lepszą pierwszą połowę 2023 r. Z jednej strony zawdzięczamy to pasażerom, którzy wrócili na lotniska i dworce szybciej, niż to zakładały prognozy. Z drugiej strony – sprawdziła się nasza strategia dywersyfikacji biznesu i rozwoju poza travelem, w centrach handlowych, retail parkach, outletach i przy ulicach. Dlatego nie zwalniamy i dużo inwestujemy – w nowe formaty, rozwiązania, optymalizację biznesu. Mamy też za sobą pierwszą akwizycję w Polsce, czyli przejęcie Costa Coffee.

Jesteście Państwo jedną z niewielu firm, która może realnie ocenić jak zmiany rynkowe wpływają na formaty kawiarniane a jak na sklepowe? W którą stronę klienci przepływają?

Polacy wciąż chętnie piją kawę poza domem, co potwierdzają różne badania konsumenckie. Dlatego mocno stawiamy na rozwój naszych sieci kawiarnianych. Przez ostatnie 10 lat rozwijaliśmy nasz autorski, rodzimy brand So Coffee, a w lutym tego roku objęliśmy masterfranczyzę Costa Coffee. Z tymi dwiema sieciami w portfolio jesteśmy dziś – patrząc przez pryzmat liczby lokali – najsilniejszym graczem na rynku kawiarni w kraju. Co więcej, w obie marki chcemy inwestować i stale poszukujemy nowych lokalizacji i partnerów zainteresowanych uzupełnieniem swojej przestrzeni handlowej o rozpoznawalny i sprawnie zarządzany kawiarniany brand.

Marki sklepowe również dobrze sobie radzą. Oczywiście, mamy do czynienia z wieloma wyzwaniami w postaci inflacji czy rosnących kosztów energii, a rynek stale się zmienia, podobnie jak oczekiwania konsumentów. Jednak sektor handlu zawsze był dynamiczny. Tu nie wystarczy sprawdzony koncept; trzeba stale poszukiwać nowych rozwiązań, udoskonalać te istniejące, zmieniać się i ewoluować. A w tym Lagardère Travel Retail nie ma sobie równych. Duża dywersyfikacja biznesu daje nam stabilność, a mocne doświadczenie lotniskowe – umiejętność szybkiego i sprawnego zagospodarowywania małych rynków pod konkretne potrzeby, i to na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy kreatywni, elastyczni i sprawni operacyjnie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat odświeżyliśmy albo wprowadziliśmy na rynek 7 nowych konceptów, a najszybciej rozwijającym się dziś brandem w naszym portfolio jest 1Minute Smacznego!, czyli format, który miał premierę zaledwie 2 lata temu.

Dynamika czasów wymaga nowych pomysłów każdego dnia. Które z nich wydają się Państwu szczególnie obiecujące?

Nadal będziemy rozwijać się zarówno w travel, jak i w non-travel, ale masę ekspansji będziemy realizować głównie w tym drugim segmencie. Do końca tego roku chcemy otworzyć jeszcze 50 nowych punktów sprzedaży pod różnymi brandami. Cel na kolejne trzy lata to natomiast 150-200 nowych lokali, czyli wzrost sieci o ok. 20 proc.

Główne osie rozwoju będą koncentrowały się wokół rozwiązań „food”. Zwiększymy tempo rozwoju sklepów foodvenience. Na liście naszych najbardziej „strategicznych” formatów na pewno znajduje się 1Minute Smacznego!, czyli pierwszy foodvenience w Polsce. Dziś w całym kraju działają już 22 sklepy tej marki i jesteśmy bardzo zadowoleni z ich wyników. Będziemy dalej rozwijać kawiarnie – zarówno pod brandem Costa Coffee, jak i So Coffee. Planujemy otwierać po kilkanaście kawiarni rocznie.

W ostatnich latach rozpoczęliśmy również masową modernizację sieci Inmedio, wprowadzając nowe szyldy Inmedio Trendy i Inmedio Top & Pop. Będzie kontynuować te zmiany, uzupełniając o rozwiązania sprawdzone w innych z naszych sieci,

Jeśli chodzi o sam 2023 rok, to jeszcze przed jego końcem czeka nas ważne i symboliczne wydarzenie – 25-lecie w Polsce, które na pewno będziemy hucznie świętować.