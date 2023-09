Chcą połaczyć galerię handlową z pasażem i parkiem handlowym. Nowy koncept powstanie w Zawierciu

Nowy koncept handlowy w Zawierciu to połączenie klasycznej galerii handlowej z pasażem oraz parku handlowego w jednej lokalizacji. Na powierzchni 14 500 mkw. znajdzie się 40 sklepów z ofertą marek modowych, sportowych i obuwniczych, a także supermarket spożywczy, sklep z branży RTV AGD oraz lokale z akcesoriami dla domu.

Centrum ma przyciągać dużym kinem Planet Cinema

W części rozrywkowej, klienci Bramy Jury skorzystają z czterosalowego kina Planet Cinema oraz oferty restauracji i kawiarni. Zaplanowano też parking dla ok. 550 samochodów.

Model komercjalizacji Bramy Jury zakłada połączenie marek i branż funkcjonujących w silnie ugruntowanych na rynku obiektach MMG w Ciechanowie, w Kutnie oraz w Ełku. Mieszkańcy zyskają dostęp do nieobecnych do tej pory w mieście sklepów, a także oferty punktów usługowych i restauracji.

„Hybrydowe centra handlowe, rozumiane jako połączenie klasycznej galerii handlowej z retail parkiem, stanowią podstawę naszego portfela i z sukcesem realizują zakładane wyniki, dlatego zdecydowaliśmy się oprzeć projekt w Zawierciu na tym koncepcie. Zaletą takiego rozwiązania jest prosty i przejrzysty układ, a przestronny pasaż w centrum stworzy przestrzeń do rozwoju biznesu lokalnych przedsiębiorców. Ulokowanie wszystkich sklepów na jednym poziomie i wejście do centrum bezpośrednio z parkingu przed obiektem sprawi, że zakupy w Bramie Jury będą komfortowe i przyjemne” – mówi Anna Polak, Head of Leasing w Master Management Group.

Lokalizacja Bramy Jury

Brama Jury powstaje przy ulicy Wojska Polskiego, głównej arterii komunikacyjnej miasta, łączącej się z zachodnią obwodnicą Zawiercia i trasą A1. To fragment drogi krajowej nr 78. W pobliżu inwestycji znajduje się rondo, prowadzące kierowców w kierunku Katowic i Częstochowy oraz do centrum Zawiercia. Nowy obiekt handlowy powstanie w pobliżu strefy ekonomicznej, tuż przy restauracji McDonald’s i stacji paliw.

„Klienci dzisiaj cenią szybkie zakupy w retail parkach, ale chcą mieć też dostęp do atrakcji galerii handlowych. W Zawierciu jeszcze nie ma podobnego obiektu. Brama Jury odpowie na te oczekiwania” – dodaje Anna Polak.

Autorem koncepcji architektonicznej projektu MMG w Zawierciu jest pracownia APA Via z Łodzi.