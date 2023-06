Chcesz płacić mniej? Kupuj bez opakowania w sklepach Carrefour

W walce z ilością plastiku, który trafia do środowiska, pomaga nowy trend, który został zainicjowany na rynku kosmetycznym, ale przenika obecnie również do innych segmentów rynku FMCG. Refill (z ang. uzupełnianie) polega na zakupie produktów, które zwykle kupujemy w plastikowych butelkach, do własnych opakowań wielokrotnego użytku. W Polsce wiele rozwiązań w tym zakresie oferuje już sieć Carrefour.

Produkty dostępne w refillomatach są tańsze niż ich odpowiedniki na półkach sklepowych nawet o 30%

- Realizując strategię transformacji żywieniowej, zachęcamy naszych klientów do zmiany nawyków i wybierania bardziej odpowiedzialnych sposobów konsumpcji. Dlatego jako jedna z pierwszych sieci handlowych w Polsce zaoferowaliśmy im możliwość uzupełniania produktów w tzw. refillomatach. Początkowo były to kosmetyki marki Yope, ale obecnie oferujemy już w ten sposób także produkty naszej marki własnej, w tym asortyment chemii domowej. Uruchomiliśmy też w Warszawie innowacyjny refillomat z makaronami marki Lubella - mówi Sylwester Mroczek, Manager Działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska. Wybierając refillomaty w Carrefour, nasi klienci nie tylko przyczyniają się do redukcji odpadów, ale również oszczędzają pieniądze, co jest niezwykle ważne w obecnych czasach wysokiej inflacji. Produkty dostępne w refillomatach są tańsze niż ich odpowiedniki na półkach sklepowych nawet o 30%. Ze względu na rosnące zainteresowanie tym rozwiązaniem, planujemy uruchomić kolejne refillomaty w najbliższych tygodniach – dodaje Mroczek.

Carrefour zachęca swoich klientów do wyboru bardziej zrównoważonych opcji zakupowych. W piątek i sobotę, 16 i 17 czerwca na klientów, którzy odwiedzą sklepy Carrefour czekać będą specjalne rabaty:

Do 30% na produkty refill marki własnej Carrefour

-40% na drugi produkt kawy Nescafe refill

Rabaty do -40% na wybrane butelki wielorazowe, butelki filtrujące, filtry i dzbanki dostępne w ofercie Carrefour

Soda Stream: wymiana pustego naboju na pełny, pozwala otrzymać e-kupon uprawniający do 50% rabatu na kolejną wymianę butli z gazem Soda Stream w sklepach Carrefour.

Mydła Palmolive w opakowaniach refill taniej o 15% oraz płyn do mycia szyb Clin w opakowaniu refill w Super Cenie 7,99 za sztukę.

Działania Carrefour w trosce o środowisko

Carrefour kontynuuje swoje działania na rzecz ograniczenia zużycia plastiku i promowania idei less waste. Już w 2019 roku sieć wprowadziła możliwość kupowania do produktów na wagę do własnych opakowań we wszystkich hiper- i supermarketach w Polsce. Klienci, którzy chcą robić zakupy w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, mogą zabrać do sklepu swoje pudełeczka, woreczki lub słoiki.

Rok później, czyli w 2020 roku, we współpracy ze startupem Swapp! sieć uruchomiła projekt innowacyjnych Eco Barów, które umożliwiają własnoręczne uzupełnianie kosmetyków i środków czystości. Takie rozwiązanie dostępne jest hipermarkecie Carrefour w Westfield Arkadia w Warszawie. W tym samym sklepie można także skorzystać z nowoczesnego refillomatu Pasta Station, który pozwala kupować makaron Lubella wprost do torebek papierowych, woreczków wielorazowych czy pojemników przyniesionych przez klientów. Z kolei refillomaty z kosmetykami Yope i Jelp dostępne są w hipermarketach Carrefour w warszawskiej Galerii Mokotów oraz w centrum handlowym Magnolia we Wrocławiu.