Chipsy Lay’s symbolem sporu producent vs. sieć. Kto jest silniejszy?

Na linii dostawcy-sieci jest gorącą już od kilku miesięcy. Co chwilę czytamy o znikających markach z półek największych sieci handlowych. To wynik wyjątkowo zaciętych negocjacji cenowych pomiędzy gigantami FMCG. Producenci co rusz oświadczają, że znów będą podnosić marże. Sieci odpowiadają, że nie będą znów brać podwyżek cen "na siebie". Niektóre koncerny doszły już do porozumienia. Inni nadal tkwią w martwym punkcie.

Detaliści działający w Polsce poproszeni o wypowiedź odpowiadają nam, że nie chcą komentować sytuacji na europejskim rynku, ponieważ sami są w trakcie renegocjacji kontraktów.

Epic Partners walczy o swoje. Chipsy Lay’s znikają ze sklepów.

Latem zeszłego roku na europejskim rynku handlowym powstał kolejny sojusz zakupowy. Niemiecka sieć supermarketów Edeka połączyła siły z takimi sieciami jak Picnic, Biedronką i Magnit, aby wynegocjować najlepsze warunki współpracy z producentami FMCG. Nowym sojuszem zakupowym o nazwie Epic Partners kieruje Gianluigi Ferrari. Partnerzy w ramach nowego sojuszu prowadzą działalność łącznie w 10 europejskich państwach.

Sojusz postanowił więc zawalczyć o swoje interesy.

W grudniu pisaliśmy o tym, że niemiecka sieć Edeka, która jest liderem tamtejszego rynku, wycofuje z obrotu prawie całą gamę międzynarodowych produktów koncernu PepsiCo. Konflikt nie jest odosobniony: Edeka toczyła wtedy także spór z koncernem kosmetycznym L'Oréal, w wyniku którego z półek zniknęło około 150 produktów.

Taka sytuacja była również w Belgii. W tym kraju niektóre produkty koncernu Mondelez były chwilowo niedostępne w sklepach Colruyt. Główna przyczyna sporu: duże podwyżki cen ogłaszane przez producentów spowodowane rosnącymi kosztami surowców, transportu i energii. Sieci supermarketów nie akceptują tego, że ich dostawcy chcą przenosić te koszty w całości na swoich klientów, a ostatecznie na konsumenta.

W lutym donosiliśmy, że w Europie nasilają się trudne negocjacje cenowe pomiędzy detalistami a producentami. We Francji Jacobs Douwe Egberts wstrzymał dostawy do Intermarché, w Wielkiej Brytanii asortyment Colgate Palmolive zniknął z półek w Tesco.

Ponadto holenderski supermarket internetowy Picnic niedawno wycofał ze swojego asortymentu chipsy Lay's. Poszło oczywiście o wzrost cen produktu.

- Walczymy o najniższą cenę. Niestety nie możemy dogadać się z tym dostawcą - zakomunikował e-sprzedawca. Picnic kupuje towary wspólnie z liderem niemieckiego rynku - siecią Edeka. Ta sieć z koli jest w konflikcie z dużymi dostawcami jak PepsiCo, L'Oréal i Melitta.

To, co wyróżnia toczące się spory, to fakt, że często nie jest tak, że detaliści zdejmują dany asortyment z półek, ale raczej to, że to sami producenci wstrzymują dostawy – lub grożą, że to zrobią.

Polski wątek

Na polskim rynku słyszeliśmy o konflikcie z udziałem sieci Biedronka. Przekąski koncernu PepsiCo zniknęły ze sklepowych półek. Przypomnijmy, że sieć należy do sojuszu Epic Partners (Edeka już wcześniej wycofała ze sklepów produkty PepsiCo).

Jak potwierdziła w rozmowie z Portalem Spożywczym Biedronka, klienci nie znajdą już Lay’sów na półce sieci. To efekt renegocjacji warunków współpracy, które trwają od końca ubiegłego roku. W tym czasie asortyment z gamy PepsiCo był dostępny jedynie w wybranych sklepach, a po nowym roku i szale przekąskowych zakupów na sylwestra po prostu się wyprzedał.

Chipsy Lay’s wrócą do Biedronki, kiedy obydwie firmy dojdą do kompromisu związanego z warunkami współpracy, czyli z cenami.

POHID ostrzega

Kilka dni temu Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji poinformowała, że sieci nie są dłużej w stanie brać na siebie wzrostu cen żywności.

- Wzrosty cen, które odczuwają obecnie klienci sklepów są wynikiem presji cenowej z ostatnich kilku miesięcy. Od rolników i producentów żywności słyszymy natomiast zapowiedzi kolejnych podwyżek, spowodowanych przede wszystkim wzrostem cen energii i paliw, jak również cen surowców, nawozów i środków ochrony roślin, pasz, opakowań, wynagrodzeń, oraz w niektórych przypadkach zaburzeniami globalnych łańcuchów dostaw. Mając na uwadze relacje z partnerami handlowymi, branża nie może pozostać na nie obojętna” – powiedziała Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Producenci znów zapowiadają podwyżki cen

W ostatnim czasie dwaj najwięksi światowi producenci napojów bezalkoholowych - Coca-Cola i Pepsi - ostrzegli, że będą podwyższać ceny. Tłumaczą, że koszty puszek aluminiowych, transportu i robocizny gwałtownie rosną, co nie pozostawia producentom innego wyboru, jak tylko podnieść ceny. W tym samym tonie wypowiada się amerykański gigant spożywczy - Kraft Heinz. Firma osiągnęła w ostatnim kwartale dobre wyniki finansowe. Mimo to twierdzi, że będzie musiała dalej podnosić ceny przekąsek i przypraw, aby zrekompensować rosnące koszty surowców i transportu.