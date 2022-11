Chleb, masło, mleko - jaka inflacja na te produkty?

Kilka dni temu GUS poinformował, że inflacja w Polsce w październiku 2022 r. wyniosła według wstępnego szacunku 17,9 proc. rdr czyli prawie 18 proc. Jak jest faktycznie?

Podstawowe produkty FMCG droższe rdr o 18 proc.

My posługując się danymi z naszego Koszyka Cenowego (badamy ceny 50 podstawowych produktów FMCG w popularnych sieciach typu Biedronka, Lidl, Żabka czy Dino oraz w e-sklepach) stworzyliśmy koszyk zakupowy podstawowych produktów. Porównując jego cenę do cen z października 2021 r. zdrożał on dokładnie o 18 proc.czyli tyle samo, co podaje GUS.

Jakie podstawowe produkty włożyliśmy do październikowego koszyka zakupowego?

Cena chleba

Chleb - średnia cena 1 kg najtańszego chleba w popularnych sklepach w październiku 2022 roku wynosiła 4,81 proc. Dokładnie rok temu było to 4,47 zł.

Średnia cena chleba w Polsce, Koszyk Cenowy dlahandlu.pl

Cena masła

Masło (extra kostka 200 g ) - średnia cena tego produktu w październiku 2022 roku wyniosła 7,14 zł w porównaniu do 5,24 zł rok temu.

Średnia cena masła w Polsce, Koszyk Cenowy dlahandlu.pl

Cena mleka

Mleko (Łowickie 1 l 3,2 proc.) kosztowało średnio w październiku 2022 r. 4 zł. W październiku 2021 r. średnia cena to 3,08 zł.

Średnia cena mleka w Polsce, Koszyk Cenowy dlahandlu.pl

Cena cukru

Cukier biały kryształ 1 kg w październiku 2022 r. kosztował średnio 5,65 zł w porównaniu do 3,11 zł w październiku 2021 r.

Średnia cena cukru w Polsce, Koszyk Cenowy dlahandlu.pl

Cena mąki

Mąka pszenna 1 kg. w październiku br. kosztowała średnio 3,74 zł. Rok temu było to 2,66 zł.

Średnia cena mąki w Polsce, Koszyk Cenowy dlahandlu.pl

Cena jajek

10 najtańszych jaj w październiku 2022 r. kosztowało średnio 6,79 zł w porównaniu do 6,25 zł rok temu.

Średnia cena jajek w Polsce, Koszyk Cenowy dlahandlu.pl

Cena herbaty

Herbata Lipton Yellow Label 100 torebek w październiku 2022 r. kosztowała średnio 16,01 zł. Rok temu jej średnia cena wynosiła 17,08 zł.

Średnia cena herbaty Lipton w Polsce, Koszyk Cenowy dlahandlu.pl

Cena oleju

Olej Kujawski 1 l kosztował w październiku br. średnio 12,09 zł. Jego średnia cena w październiku 2021 r. to 8,26 zł.

Średnia cena oleju rzepakowego w Polsce, Koszyk Cenowy dlahandlu.pl

Cena płynu do zmywania naczyń

Średnia cena 1 l płynu Ludwik w październiku br. to 6,27 zł. Rok temu kosztował ok 6,09 zł

Średnia cena płynu do zmywania Ludwik, Koszyk Cenowy dlahandlu.pl

Suma koszyka zakupowego w skład którego weszły te popularne produkty to 66,50 zł. Rok temu było to 56,27 zł.

Faktyczna inflacja to 35-40 proc. w skali roku

Październikową inflację skomentował ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka: "Bardzo negatywnie, wbrew naszym oczekiwaniom, zaskakuje wzrost cen żywności. W stosunku do września żywność podrożała o 2,7 proc. Jest to prawdopodobnie pochodna wzrostu cen różnych innych komponentów, które towarzyszą produkcji żywności - nawozów, energii, paliw. W ciągu roku żywność podrożała o blisko 22 proc. Biorąc pod uwagę, że to główne produkty w koszyku statystycznego Polaka, faktyczna inflacja może ocierać się spokojnie o 35-40 proc. w skali roku" - wskazał Zielonka.