Chlebowa afera. Techniczna pszenica z Ukrainy

100 ton pszenicy "technicznej" z Ukrainy trafiło do polskich młynów, stamtąd do piekarni, by finalnie znaleźć się na stołach Polaków - wynika z aktu oskarżenia, jaki przygotowała rzeszowska prokuratura. Mogło z niej powstać co najmniej 300 tys. bochenków chleba - donosi bankier.pl