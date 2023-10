Chrapkę miała Biedronka. Rumuńska sieć zmienia właściciela

Profi to wiodąca, rumuńska sieć supermarketów typu convenience i proximity. Spółka posiada ponad 1 650 sklepów w Rumunii, gdzie w okresie dwunastu miesięcy kończących się w czerwcu 2023 r. wygenerowała przychody w wysokości ponad 2,5 mld euro. Po przejęciu Profi przez MidEuropa w 2017 r., spółka wyrosła na największą pod względem liczby sklepów sieć supermarketów w Rumunii i była jedną z najszybciej rozwijających się sieci detalicznych w kraju, powiększając się o ponad 1 100 punktów sprzedaży i notując ponad 3,3-krotny wzrost sprzedaży.

Przypomnijmy, rumuńska prasa spekulowała, że siecią interesuje się m.in. Biedronka i Dino.

Profi idzie w ręce Ahold Delhaize

FUNDUSZ MID EUROPA SPRZEDAJE PROFI FIRMIE AHOLD DELHAIZE

Sprzedaż Profi to czwarta transakcja wyjścia z inwestycji funduszu MidEuropa w 2023 r., po częściowym wyjściu z działającej w branży oprogramowania IT firmy Symfonia oraz z Allegro, polskiego lidera e-commerce, a także całkowitym wyjściu z firmy Kent, dostarczającej usługi medyczne.

Sprzedaż Profi przez MidEuropa na rzecz Ahold Delhaize to największa w historii transakcja na rynku spożywczym w Europie kontynentalnej z udziałem private equity. Co więcej, wpisuje się w historię regionu jako największa transakcja spożywcza w Europie Środkowo-Wschodniej.

Najpier Żabka, teraz Profi

- Sprzedaż Profi to nasza druga transakcja wyjścia z inwestycji o wartości ponad 1 mld EUR w sektorze detalicznym w Europie Środkowej, po naszym sukcesie z Żabką, gdzie zbudowaliśmy lidera w segmencie convenience w Polsce. Sprzedaż Profi firmie Ahold Delhaize potwierdza wartość strategiczną, jaką wnieśliśmy do spółki i stanowi dla MidEuropa następny kamień milowy, jako że po raz kolejny zapewniamy naszym inwestorom atrakcyjne zwroty z inwestycji. Sprzedaż Profi to również bardzo znacząca transakcja dla całego regionu Europy Środkowej, który pozostaje siedzibą dla najatrakcyjniejszych spółek wzrostowych w Europie - mówi Robert Knorr, Partner Zarządzający w MidEuropa.

- Profi to znakomita spółka, która wyrosła na prawdziwego rumuńskiego czempiona i przyciągnęła globalnego inwestora strategicznego. Nastawienie kadry kierowniczej Profi na tworzenie wartości dodanej i budowanie pozytywnego doświadczenia zakupowego dla swoich klientów wspierało rozwój marki Profi, jej imponującą ekspansję i wzrost organiczny. Cieszymy się, że mogliśmy towarzyszyć Profi na tej drodze i życzymy zespołowi samych sukcesów po dołączeniu do rodziny Ahold Delhaize - dodaje Aleksandar Dragicevic, Dyrektor w MidEuropa.

- Od przejęcia Profi w 2017 roku nasz zespół operacyjny wspierał Spółkę w rozwoju i inwestowaniu w sieć sklepów i zaplecze logistyczne wykorzystując swój know-how, szereg narzędzi do budowania wartości i wiedzę ekspertów. Przyczyniliśmy się także do znacznego zwiększenia obecności Profi w internecie oraz digitalizacji Spółki. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości Profi będzie dalej rozwijała swój potencjał pod okiem nowego właściciela - mówi Alain Beyens, Partner Operacyjny w MidEuropa.

W Rumunii Ahold Delhaize działa poprzez sieć Mega Image

Ahold Delhaize jest jednym z największych na świecie sprzedawców detalicznych żywności, będąc liderem zarówno w segmencie supermarketów, jak i w e-commerce. Lokalne marki firmy obsługują 60 milionów klientów tygodniowo, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w kanale online, w Stanach Zjednoczonych, Europie i Indonezji. W całej Rumunii Ahold Delhaize działa poprzez sieć ponad 969 sklepów Mega Image. Przejęcie uzupełni i zwiększy obecność Ahold Delhaize na lokalnym rynku, aby lepiej obsługiwać zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie, tworząc silną ofertę dla rumuńskich konsumentów.

Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, a jej zamknięcie planowane jest na rok 2024.