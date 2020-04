Ciche godziny w sklepach Lidl w całej Polsce

Sieć Lidl Polska z myślą o komforcie osób ze spektrum autyzmu, jak i ich rodzin oraz opiekunów, wprowadziła ciche godziny we wszystkich swoich sklepach w Polsce. Inicjatywa została opracowana we współpracy z Fundacją JiM, a jej głównym celem jest ułatwienie w dokonywaniu zakupów przez klientów z ASD.

Autyzm jest obecnie diagnozowany w Polsce już u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju jest 400 000 osób z autyzmem.

W celu ułatwienia codziennego funkcjonowania osobom ze spektrum autyzmu Lidl Polska wprowadził we wszystkich swoich sklepach „ciche godziny”. Głównym założeniem akcji jest zapewnienie odpowiednich warunków codziennego funkcjonowania osobom ze spektrum autyzmu. Z raportu z analizy badania ankietowego przygotowanego przez Fundację JiM, wynika że dla większości osób z ASD zakupy są negatywnym doświadczeniem, a najbardziej uciążliwymi czynnikami w ich trakcie jest hałas, ostre oświetlenie, czy kolejki do kasy.

- 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – to idealna okazja, aby mówić, że takie zaburzenie istnieje oraz aby pokazać solidarność z osobami ze spektrum autyzmu oraz ich bliskimi. To dla nas niezwykle istotne, aby duże sieci handlowe, takie jak Lidl Polska wprowadzały w swoich placówkach ułatwienia dla osób ze spektrum autyzmu. „Ciche godziny” są ukłonem w stronę osób z ASD, dla których czynniki takie jak hałas czy tłok sprawiają, że zwykłe wyjście do sklepu – w wyniku braku udogodnień technicznych – zalicza się do wyjątkowo stresujących doznań – mówi Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JIM.

Przeczytaj także: Lidl rekrutuje pracowników wsparcia sprzedaży

Jakie udogodnienia kryją się pod inicjatywą Lidla? W wyznaczonych godzinach jest wyciszona muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnienia. Klienci deklarujący, że są osobami ze spektrum autyzmu, bez weryfikacji są obsługiwani poza kolejnością w tzw. kasach pierwszeństwa (jest to zazwyczaj kasa nr 1). Sieć prosi także wszystkich klientów aby wykazali się zrozumieniem, jak i cierpliwością w stosunku do osób uprzywilejowanych do korzystania z kas pierwszeństwa. W trakcie standardowego funkcjonowania sklepów ciche godziny w Lidlu będą się odbywać w każdy piątek w godzinach 8:00 – 10:00 oraz sobotę od 19:00 do 21:00.

W aktualnej sytuacji epidemii, do odwołania, z kas pierwszeństwa mogą także korzystać seniorzy, wolontariusze wspierający seniorów w dokonywaniu zakupów spożywczych, pracownicy sektora opieki zdrowotnej – przede wszystkim lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni oraz tzw. służby mundurowe (strażacy, policjanci, żołnierze wojsk obrony terytorialnej czy straż miejska). Udogodnienia dla osób ze spektrum autyzmu będą możliwe kiedy sytuacja się unormuje i funkcjonowanie sklepów powróci do regularnych zasad.