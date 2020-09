Cięcia etatów w Auchan, sieć chce być bardziej cyfrowa

Francuska sieć hipermarketów Auchan zwalnia 1475 pracowników w ramach poważnej reorganizacji. Zmiana strategii to konieczność - klienci kupują coraz więcej online, a coraz mniej w sklepach.

- Hipermarkety odnoszą mniejszy sukces. Covid-19 przyspieszył i zintensyfikował ewolucję w kierunku cyfrowym i lokalnym, a my prawdopodobnie zbyt wolno rozwijaliśmy nowe modele sprzedaży - powiedział Jean-Denis Deweine, dyrektor generalny Auchan Retail we Francji.

Dlatego nadszedł czas, aby to zmienić: w następstwie projektu „Renesans na 2022 rok” detalista zwolnił 1475 pracowników. Oczekuje się, że powstanie 377 nowych miejsc pracy, co da łączną liczbę 1088 utraconych miejsc pracy netto. To druga fala zwolnień - w styczniu br. Auchan zredukował 600 etatów biurowych. Ponadto w 2019 roku sieć na rodzimym rynku zamknęła 21 sklepów.

Auchan dąży do podwojenia sprzedaży online żywności do 2022 r. i skupi się na spójnym zarządzaniu łańcuchem dostaw od dostawcy do klienta. Cyfryzacja oferty i przyspieszenie „customer journey” to jedne z kluczowych elementów planu transformacji. Grupa koncentruje się na punktach odbioru: w centrach francuskich miast będzie 300 takich punktów dla pieszych, z których cztery zostały już otwarte w Lille.

Istotne zmiany zachodzą również w hipermarketach: będą one w coraz większym stopniu stawały się platformami dostawczymi, ale także zakładami produkcyjnymi (np. kuchnie, które wcześniej zaopatrywały działy cateringowe, będą również przygotowywać dania na wynos dla pozostałych kanałów sprzedaży grupy). Ponadto w budynkach, które stały się teraz zbyt duże, pojawią się sekcje zarezerwowane dla innych detalistów niespożywczych, takich jak siostrzane sieci Boulanger czy Kiabi.

Z drugiej strony punkty obsługi klienta w hipermarketach znikają. Auchan chce zdigitalizować cały ten dział, dlatego może obejść się bez 434 pracowników. Zakład rozbioru mięsa w Lieusaint również zostaje zamknięty, pracuje tam 57 osób.

Choć firma nie odważy się, póki co, oszczędzać na tradycyjnych kasach i pracownikach sklepów, którzy stali się bohaterami w czasach koronawirusa, na stanowiskach kasjerów planowane są obecnie 124 zwolnienia. Auchan będzie też inwestować w kasy samoobsługowe.