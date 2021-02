CMR: W styczniu małe sklepy zanotowały spadek sprzedaży "małpek"

W styczniu spożywcze sklepy małego formatu odwiedziło o 7% mniej klientów niż w grudniu i aż o 19% mniej niż w styczniu 2020 r. Fot. Shutterstock

Sprzedaż detaliczna sklepów małoformatowych w styczniu spadła o 1,1 proc. rdr - wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu i firmy badawczej CMR. Mdm sprzedaż spadła o 12,7 proc. Jak podaje CMR, w styczniu spożywcze sklepy małego formatu odwiedziło o 7% mniej klientów niż w grudniu i aż o 19% mniej niż w styczniu 2020 r., kiedy nie odczuwaliśmy jeszcze skutków pandemii.

Z kolei sprzedaż detaliczna supermarketów w styczniu spadła o 1,0 proc. rdr, a mdm obniżyła się o 25,1 proc.

- Styczeń to w sklepach małoformatowych do 300 m2 to zwykle jeden z najsłabszych miesięcy, zarówno pod względem liczby transakcji, jak i wartości sprzedaży. W porównaniu z świąteczno-sylwestrowymi wzmożonymi zakupami w grudniu, większość kategorii produktowych, w tym kulinaria, alkohole czy słodycze, notują duże spadki sprzedaży. W styczniu 2021 r. wartość sprzedaży słodyczy spadła w porównaniu z grudniem o 16%, a wydatki na przyprawy i dodatki kulinarne obniżyły się o 33% - informuje CMR.

W porównaniu ze styczniem 2020 r., w którym mieliśmy jeszcze żadnych efektów zawiązanych z epidemią koronawirusa, klienci sklepów małoformatowych wydali mniej m.in. na słodycze (spadek o 12%, głównie za sprawą mniejszego popytu na impulsowe przekąski), produkty mleczne, dania gotowe czy napoje. Największą zmianą związaną ze epidemią jest jednak niewątpliwie zmiana sposobu robienia zakupów – klienci odwiedzają placówki małoformatowe znacznie rzadziej, ale kupują jednorazowo więcej produktów niż kiedyś. W styczniu 2021 r. liczba transakcji w tym formacie sklepów była o 19% niższa niż przed rokiem, ale średnia liczba opakowań w koszyku wzrosła o 12%, natomiast średnia wartość paragonu zwiększyła się o 22%, do 19,77 zł.

Ważny wydarzeniem w styczniu 2021 r. zarówno dla sklepów, jak i klientów były dwie nowe opłaty – „małpkowa” i cukrowa, które przełożyły się na wzrost cen alkoholi w małych opakowaniach oraz słodzonych napojów. Już w pierwszych tygodniach stycznia klienci sklepów małoformatowych musieli zapłacić o kilkanaście procent więcej za małą butelkę wódki. Wyższe ceny od razu przełożyły się na spadek sprzedaży małych pojemności wódek – w styczniu klienci sklepów małoformatowych do 300 m2 kupili o 16% mniej butelek wódki czystej w opakowaniach o pojemności do 200 ml niż rok wcześniej, wzrosła jednak znacząco sprzedaż wódek w opakowaniach 500 ml (głównie tych z najniższej półki cenowej), które nie zostały objęte podwyżkami. W efekcie w styczniu wolumen sprzedanej wódki czystej w sklepach małoformatowych utrzymał się na poziomie sprzed roku, ale wydatki na te kategorię były o 8% wyższe. Kategoria wódek smakowych, w której pojemności do 200 ml odpowiadają aż za ponad 90% opakowań, odnotowała natomiast kilkuprocentowy spadek w ujęciu wolumenowym, ale wartościowo za sprawą wyższych cen urosła o 3%.