Co drugi e-sklep promujący swoje produkty jako eko wprowadza konsumenta w błąd

Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Fot. PTWP

KE chce prawnie zobowiązać firmy i przedsiębiorców do używania wyłącznie uzasadnionych twierdzeń odnośnie ekologiczności produktów - mówi dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Greenwashing, czyli jak konsument wprowadzany jest w błąd

Coraz więcej firm komunikuje o swoich działaniach związanych z ochroną środowiska. Nazywane jest to zielonym marketingiem. Czasem jednak przedsiębiorstwa nie do końca uczciwie postępują i wprowadzają w błąd konsumentów co do swoich proekologicznych działań czy produktów. Takie praktyki określane są jako greenwashing, czyli zielone kłamstwo lub ekościema. Dotyczy to również produktów promowanych jako "ekologiczne".

Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że z kontroli internetowych platform handlowych, przeprowadzonej przez Komisję Europejską wynika, że co drugi podmiot promujący w sieci swoje produkty jako ekologiczne i przyjazne dla środowiska, wprowadza konsumenta w błąd.

- Z przeanalizowanych przez KE łącznie 344 przekazów promocyjnych, dotyczących żywności, odzieży, obuwia, kosmetyków, detergentów, produktów pielęgnacyjnych dla dzieci, sprzętu AGD i elektronicznego oraz usług turystycznych, w 42 proc. przypadków zapewnienia producentów o ekologiczności produktów były przesadzone - informuje ekspertka.

Greenwashing: Niejasne i nieprecyzyjne slogany

- W 37 proc. przypadków reklamy zawierały niejasne i nieprecyzyjne slogany o tym, że produkt jest „zrównoważony”, produkowany „świadomie” i „ekologicznie”, co miało na celu jedynie wywołanie u konsumentów pozytywnego wrażenia, że dany produkt nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Zdaniem unijnych urzędników w świetle prawa UE tego typu działania można uznać za nieuczciwe praktyki handlowe - tłumaczy.

Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka przypomina, że w połowie listopada 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy, pięcioletni program na rzecz konsumentów, w ramach którego zapowiedziała szereg inicjatyw proekologicznych, w tym dążenie do umożliwienia konsumentom dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów m.in. przez zapewnienie im rzetelnych informacji na temat produktów i ochronę przed praktykami typu greenwashing.

Całość na portalspozywczy.pl