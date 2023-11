Co Eurocash ma do zaproponowania debiutantom na rynku pracy?

Program „Pierwsza praca? Dołącz do Grupy Eurocash!” został utworzony z myślą o młodych ludziach, którzy nie mając jeszcze doświadczenia, szukają zatrudnienia w sektorze handlowym. W program zaangażowani są nie tylko trenerzy wewnętrzni, eksperci, ale również ambasadorzy – wybrani pracownicy Grupy Eurocash, którzy działają bezpośrednio w szkołach i na uczelniach.

Eurocash zbiera talenty

Eurocash już od 2017 roku angażuje się w edukację i wspieranie młodych kandydatów w znalezieniu pierwszej pracy. Grupa dotarła już do ponad 360 szkół w całej Polsce, w tym do blisko 24 tys. uczniów i nauczycieli m.in. poprzez działalność Akademii Umiejętności, Program Praktyk Letnich oraz Program Management Trainee. Program „Pierwsza praca? Dołącz do Grupy Eurocash” będzie uzupełniał dotychczasowe inicjatywy oraz rozwijał działalność edukacyjną Grupy w nowych kierunkach.

Od początku inicjatywie przyświecał cel, by dzielić się profesjonalną wiedzą z przyszłymi kandydatami, wyposażyć ich w potrzebne umiejętności i dać szansę na poznanie realiów pracy w handlu. Program ma także zachęcić młodych ludzi, by swoją karierę zawodową rozpoczęli właśnie w Grupie Eurocash, miejscu, które ze względu na swoją skalę umożliwia pracę na różnorodnych stanowiskach w całej Polsce.

– Postawiliśmy na szeroko zakrojone działania, by z programem dotrzeć do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Wykorzystujemy bardzo dobre, zbudowane przez Akademię relacje ze szkołami i nauczycielami. Wspólnie szukamy rozwiązań, jak najlepiej przedstawić praktyczne aspekty pracy w handlu i pokazać, czego absolwenci tych szkół mogą się spodziewać, wybierając dany zawód. Bacznie obserwujemy też rynek i aktualne badania, by najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania młodych ludzi. Według ostatniego raportu PWC „Młodzi na rynku pracy” 62% respondentów zadeklarowało, że chce się uczyć od doświadczonych kolegów, a 74,1% ceni sobie stabilne zatrudnienie. Oba te aspekty jako Grupa Eurocash uwzględniamy i oferujemy – mówi Agata Wrzecionowska-Dzierba, Dyrektor Akademii Umiejętności Eurocash.

Pracownicy Eurocash w bliskiej współpracy ze szkołami

Program „Pierwsza praca? Dołącz do Grupy Eurocash!” po raz pierwszy tak mocno angażuje w działalność w szkołach i na uczelniach pracowników Grupy. Utworzyli oni bazę ekspertów i mentorów, aby brać udział w spotkaniach z uczniami i studentami, współpracować z nauczycielami, wykładowcami i kołami naukowymi oraz koordynować działania między szkołą a jednostkami odpowiedzialnymi w Grupie Eurocash za rekrutację i HR.

– Łączenie nauki z praktyką to nie tylko bogatsza wiedza, ale też łatwiejszy start w życie zawodowe dla młodzieży kończącej szkołę. Akademia Umiejętności Eurocash już od kilku lat wspiera m.in. szkoły kształcące przyszłych handlowców i logistyków, umożliwiając młodym ludziom zdobywanie praktycznej wiedzy zawodowej. Przy okazji naszych działań widzimy realne zainteresowanie uczniów i studentów tego rodzaju spotkaniami – wymienia Maria Rudy, Starszy Trener Wewnętrzny Akademii Umiejętności Eurocash.