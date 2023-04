Co Lidl przygotował na Wielkanoc dla swoich pracowników?

Lidl Polska zaprasza wszystkich swoich pracowników do wzięcia udziału w wielkiej akcji promocyjnej Lidl Plus, w ramach której otrzymają oni kupony rabatowe o łącznej wartości 350 zł. W akcji Lidla oprócz pracowników wezmą również udział współpracownicy, a także osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów sieci.

Rabaty na zakupy dla pracowników Lidla

Od 3 kwietnia 2023 r. każdy z ponad 27 tys. pracowników, w ramach wielkiej akcji promocyjnej aplikacji zakupowej Lidl Plus, może otrzymać dwa kupony rabatowe o wartości 100 zł oraz jeden kupon rabatowy na kwotę 150 zł. Każdy z pracowników może wykorzystać kupony sam lub przekazać je bliskim osobom. Dzięki temu akcja dociera również do innych użytkowników aplikacji Lidl Plus. Z kuponów rabatowych można skorzystać od 3 kwietnia do 31 maja br.

To nie pierwszy raz, kiedy Lidl Polska organizuje taką akcję. Przed świętami Bożego Narodzenia każdy pracownik w ramach wielkiej akcji promocyjnej aplikacji zakupowej Lidl Plus otrzymał kupony o łącznej wartości aż 1000 zł.

Co oferuje swoim pracownikom Lidl Polska

Poza wynagrodzeniami wyższymi niż średnie płace w handlu, swojej załodze Lidl Polska gwarantuje szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia, wyprawka „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy – firma promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne. Co więcej, wszyscy pracownicy oraz ich bliscy mogą poszerzać swoje kompetencje, dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online.