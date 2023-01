Co odróżnia dobrze prosperujących sprzedawców od tych, którzy zostają w tyle?

- Technologia cyfrowa, która umożliwia korzystanie z takich doświadczeń jak autonomiczne sklepy, jest tym, co odróżnia dobrze prosperujących sprzedawców detalicznych od tych, którzy zostają w tyle – powiedziała Shelley Bransten, Global Corporate Vice President, Retail & Consumer Goods Industries w Microsoft podczas konferencjiNRF 2023 Retail’s Big Show w Nowym Jorku.

Microsoft na to wydarzenie zaprosił sieć Żabka, która zaprezentowała swój koncept Nano.

- Udział w tym prestiżowym wydarzeniu, jakim bez wątpienia jest NRF Retail’s Big Show, to dla nas nie tylko szansa na nawiązanie nowych partnerstw, ale także możliwość zaprezentowania Żabki jako jednej z najbardziej innowacyjnych na świecie firm z branży handlowej. Warszawa, za sprawą naszego konceptu, stała się światową stolicą sklepów autonomicznych, dlatego cieszę się, że mamy okazję zaprezentować ten projekt globalnej publiczności. Chcemy pokazać, jak tworzone przez nas we współpracy z partnerami nowoczesne technologie ułatwiają życie i uwalniają czas naszych klientów – mówił podczas wydarzenia Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Future.

W sklepie Żabka Nano jest ponad 40 kamer

Funkcjonowanie Żabki Nano jest możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, z którymi klient ma kontakt już przy wejściu do sklepu. Wstęp do wnętrza placówki jest możliwy po przyłożeniu karty płatniczej do terminala. Po wykonaniu tej czynności drzwi otwierają się automatycznie.

W sklepie klient wybiera interesujące go produkty i wychodzi. Zamontowany w Żabce Nano system kamer, działający w oparciu o algorytmy i machine learning, identyfikuje zdjęte z półek produkty, nalicza odpowiednią kwotę i automatycznie finalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu karty płatniczej.

Nano to transformacja technologiczna świata retail

- Nano to transformacja technologiczna świata retail – zmiana wszystkich tradycyjnych sklepów, niezależnie od marki czy kategorii, w ich najlepszą wersję, czyli dopasowanych, autonomicznych punktów modern-convenience - podkreśla sieć Żabka.

Nano to marka rozwiązań bezobsługowych w handlu. Jest to technologia zmieniająca sklepy w autonomiczne jednostki otwarte 24/7, w których klienci mogą zrobić szybkie zakupy bez kas i gotówki.

Zawansowana technologia Nano po raz pierwszy została wdrożona w ramach formatu Żabka Nano (wcześniej Żappka Store). Zakupy stały się nie tylko prostsze i szybsze, ale również bardziej dostępne dla klienta, dzięki możliwości implementacji Nano w nietypowych lokalizacjach (jak biura i szpital).

Żabka Nano w liczbach

- format dostepny dla klientów 7 dni w tygodniu 24 h

- proces zakupowy w Nano może trwać nawet poniżej 1 minuty

- żadnej kasy

- ponad 40 kamer korzystających z AI

- Nr 1 - jest to największa sieć sklepów autonomicznych w Europie

Asortyment w placówkach Żabka Nano jest dostosowany do specyfiki lokalizacji i profilu klienta. W zależności od modelu, liczy od 450 do nawet 1500 produktów. W każdej Żabce Nano dostępne są produkty marek własnych Żabki, m.in. pożywne i zdrowe przekąski, soki i smoothie, dania gotowe oraz świeżo mielona kawa z ekspresu.

Żabka Nano została stworzona w ramach Inkubatora Biznesu Żabka Future, który łączy w sobie trzy elementy: zarządzanie i wyszukiwanie innowacji, przekuwanie ich na nowe produkty i usługi oraz ich komercjalizację.

Formaty sklepów Żabka Nano

