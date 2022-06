Co ponad 8 tys. sklepów Żabka daje polskiej gospodarce?

- Żabka już dawno nie jest tylko sklepem. Żabka to marka gotowych rozwiązań dla klientów. Nową walutą jest teraz czas - mówi Anna Grabowska Wiceprezeska Zarządu, Obszar Strategii Konsumenckich w sieci Żabka.

Anna Grabowska zdradziła, że sieć otwiera średnio 3 sklepy dziennie.

Żabka opiera swoją strategię na czterech filarach:

Zrównoważony styl życia

Ponad 15 milionów ludzi ma do sklepu Żabka mniej niż 500 m, dzięki czemu klienci w łatwy sposób zaspokajają głód czy pragnienie, bez konieczności robienia zakupów na zapas czy dojeżdżania do dalej położonych sklepów. 79% polskich konsumentów przy wyborze żywności kieruje się jakością jedzenia i jego wpływem na zdrowie, a nie tylko ceną. Jako ekosystem convenience

towarzyszący klientom w każdym momencie dnia, sieć ułatwia dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych.

Pozytywny wpływ na otoczenie

Model biznesowy oparty o franczyzę umożliwia rozwijanie własnego biznesu już ponad 7 tysiącom przedsiębiorczych osób w całej Polsce. W 2021 roku wspólnie z nimi wypracowano i wdrożono kilkadziesiąt inicjatyw wspierających franczyzobiorców, np. OptiPlan - pakiet rozwiązań, których zadaniem jest optymalizacja wykonywanych czynności przy codziennym zarządzaniu

sklepem, czy „Polisę na Biznes” – nowy produkt ubezpieczeniowy zwiększający

bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej poprzez kompensatę części ewentualnego zadłużenia. Sieć aktywnie poszukuje partnerów biznesowych, których innowacyjna działalność może wesprzeć rozwój rozwiązań oferowanych w ramach ekosystemu convenience.

- Uruchomiliśmy Venture Studio, którego zadaniem jest wyszukiwanie innowacyjnych start-upów, również tych wspierających realizację Strategii ESG. Poszukujemy ich m.in. w ramach programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum CEE. Nadaliśmy nowe ramy obszarowi zaangażowania społecznego – zdefiniowaliśmy trzy filary nowej strategii, na które chcemy mieć realny wpływ – dobrostan, sąsiedztwo oraz równe szanse, wspierając

jednocześnie realizację pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ - podaje sieć.

Odpowiedzialna organizacja

Żabka jest wśród top 34% pracodawców na świecie o najbardziej angażującej kulturze organizacyjnej – to pięć razy lepszy wynik niż przeciętnej polskiej firmy biorącej udział w badaniu Instytutu Gallupa. - Wysokie zaangażowanie pracowników budujemy poprzez włączającą kulturę organizacyjną – wprowadziliśmy Politykę Równości promującą otwartość na różnorodność oraz rozpoczęliśmy proces walidacji poziomu wynagrodzenia w podziale na płeć w ramach certyfikacji EQUAL-SALARY.

Zielona planeta

Z rozwiązań ekosystemu convenience korzysta prawie 3 miliony klientów dziennie, a ponad kilkuset partnerów wspiera nas w osiąganiu celów biznesowych. - Skala naszych operacji wiąże się z oddziaływaniem na środowisko, ale daje także możliwość wspólnego przeciwdziałania zmianom klimatu. Jesteśmy pierwszą siecią handlową w Europie Środkowo-Wschodniej, której cele dekarbonizacyjne zostały zatwierdzone przez SBTi. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną w operacjach własnych budujemy niskoemisyjny magazyn automatyczny, a także rozwijamy pilotaż elektrycznej floty. W obszarze cyrkularności po raz kolejny osiągnęliśmy neutralność plastikową w operacjach własnych. Cel ten udało się zrealizować m.in. poprzez zastąpienie plastikowych pokrywek na kubki z kawą oraz wprowadzenie toreb papierowych z certyfikatem FSC. Dodatkowo wdrożyliśmy działania przystosowujące nasz model biznesowy do gospodarki obiegu zamkniętego, m.in. systemowo przekazujemy do recyklingu materiały zebrane przez franczyzobiorców oraz włączamy klientów do procesu zbiórki w sklepach i EKOmatach - podaje sieć.

Grupa Żabka w liczbach





5,3 mld zł wartości dodanej w polskiej gospodarce

Blisko 3 miliony klientów korzystających dziennie z usług Grupy Żabka

Ponad 8 milionów pobrań aplikacji Żappka

Blisko 12,4 mld zł przychodu ze sprzedaży

Ponad 8300 sklepów

Wpływ Grupy Żabka na polską gospodarkę

Grupa Żabka, tworząca kompleksowy ekosystem convenience, po raz pierwszy

zdecydowała się na oszacowanie wpływu swojej działalności na polską

gospodarkę, aby móc ocenić swój wkład w rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Każda złotówka wartości dodanej, wytworzonej bezpośrednio przez Grupę Żabka w 2021 r., tworzy dodatkowo 2,14 zł w gospodarce – w tym także poprzez działalność franczyzobiorców.

Wartość dodana to kategoria opisująca wkład danej gałęzi lub przedsiębiorstwa w proces produkcji dóbr i usług w danym kraju.

W 2020 r. Żabka Polska sp. z o.o. odprowadziła ponad 177 mln zł podatków,

opłat i składek, m.in. CIT, VAT, podatek od nieruchomości – 14% tej kwoty zasiliło budżety gmin, powiatów i województw, a pozostała została odprowadzona do budżetu centralnego. W 2021 roku podmioty działające w ramach Grupy Żabka odprowadziły ponad 281 mln zł podatków,

w Polsce, wynikającego z operacyjnej działalności Grupy Żabka (z ang. backward linkage), a drugi – z działalności handlowej franczyzobiorców, którzy poprzez sprzedaż dóbr i usług do ostatecznego konsumenta tworzą dodatkowe efekty w gospodarce (z ang. forward linkage).