Co się dzieje z niesprzedaną żywnością ze sklepów Kaufland?

Biogazownie to zakłady przetwarzające w procesie fermentacji organiczne odpady, takie jak np. resztki żywności na biogaz, który może zostać wykorzystany m.in. do produkcji energii elektrycznej czy paliwa. Przekazywanie do biogazowni resztek niesprzedanej żywności, których nie można było przekazać do organizacji pożytku publicznego, jest przykładem zrównoważonej gospodarki odpadami, która pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i ograniczyć zużycie konwencjonalnych źródeł energii.

Kaufland współpracuje z biogazowniami

- W sieci Kaufland doskonale rozumiemy, że rozwój przedsiębiorstwa wiąże się z rosnącą odpowiedzialnością wobec społeczeństwa i ekosystemu. Dlatego nasze działania realizujemy wielotorowo i wciąż poszukujemy nowych rozwiązań wspierających środowisko. Jedną z inicjatyw jest procedura przekazywania niewykorzystanych produktów do biogazowni. Z każdego z 240 sklepów Kaufland regularnie przekazywane są produkty nadające się do przetworzenia na zieloną energię. Z każdej tony takich produktów można stworzyć aż 250 m3 biogazu — podkreśla Sylwia Bardeli, dyrektor Działu SCM w Kaufland Polska.

Kaufland od lat stosuje we własnych placówkach rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną. Sieć od wielu lat pozyskuje ciepło do ogrzania marketów z instalacji chłodniczych, co niweluje konieczność użycia tradycyjnych paliw. Pozwala to na znaczne zmniejszenie emisji CO2. Prócz tego na dachach marketów sukcesywnie instalowane są panele fotowoltaiczne, które umożliwiają pozyskiwanie energii w sposób przyjazny naturze.