Co się kryje za deklaracjami firm o wyjściu z Rosji? Czy brak McDonald's i IKEA coś zmieni?

Zaczęło się od konsumenckiego bojkotowania rosyjskich i białoruskich marek w sklepach. Sieci handlowe poszyły tym tropem i zaczęły usuwać te produkty z półek. Następnie europejscy aktywiści wzywali do bojkotu globalnych wielkich

marek jak Coca Cola, Pepsi czy McDonald's z powodu ich pozostania na rosyjskim rynku. Giganci ulegli presji.

Czy te ruchy mogą stać się niebezpieczne dla rynku? Czy to oznacza docelową redukcję miejsc pracy przez tych globalnych graczy? Co teraz? Michał Rogowski z agencji badawczej IQS tłumaczy nam jak mamy rozumieć te ruchy.

Ukraina - Rosja. Nowa rzeczywistość

- Ostatnie tygodnie przyniosły coś, co współczesna Europa wolała pozostawić w głębokiej niepamięci – wojnę. Tym razem jednak towarzyszy jej – poza typowymi zjawiskami zbrojenia się, bohaterskiej obrony i zaciekłego ataku – zupełnie nowa rzeczywistość, jeśli chodzi o otoczenie biznesowe całej sytuacji. Mówię „sytuacji”, bo od takich niekonkretnych sformułowań, próbujących jednocześnie wesprzeć atakowanych Ukraińców, a zarazem nie zrazić do siebie pracowników, klientów i konsumentów rosyjskich, czyli Rosjan-agresorów, zaczęły się kłopoty wielu międzynarodowych korporacji, o czym – co ważne – donoszą wprost ich (mniej lub bardziej) szeregowi pracownicy na portalach społecznościowych - podkreśla Michał Rogowski.

Rosjanie nie kupią więc już mebli w sklepach Ikea, nie pobawią się klockami Lego ...

Tak zwane „owijanie w bawełnę” okazało się HR’owo i wizerunkowo strzałem w stopę dla dużych graczy w różnych sektorach gospodarki. Ale na samych słowach się nie skończyło.

- Pojawiła się presja także co do czynów – z półek sklepowych w Polsce wycofano produkty pochodzące z Rosji i Białorusi, a wielkie koncerny stanęły przed oczekiwaniem konsumentów, by wycofać się z tychże rynków. Wiele z nich zareagowało dość szybko i zgodnie z wolą ludu – Rosjanie nie kupią więc już mebli w sklepach Ikea, nie pobawią się klockami Lego, nie wrzucą posta na FB, a także nie kupią nowego iPhone’a. Podjęcie oczekiwanej decyzji zajęło niektórym koncernom nieco więcej czasu. W zasadzie największy gniew opinii publicznej wywołał komunikat Coca-Coli, mówiący wprost, że firma nie może porzucić lojalnych rosyjskich konsumentów. Paru innych graczy globalnych też próbowało uniknąć jednoznacznych decyzji i dopiero niemal po dwóch tygodniach działań ściśle wojennych ogłosili, że swoje działania biznesowe z Rosją zawieszają lub się z niej wycofują. Coca-Cola jest tu też o tyle ciekawym przykładem, że początkowa decyzja o pozostaniu w Rosji zdążyła wywołać kontrreakcję sklepów ukraińskich, które w proteście zaczęły usuwać z półek produkty z portfela firmy. Wojna na bojkot i dostępność marek wydawała się nieunikniona - zaznacza nasz rozmówca.

Diabeł tkwi w szczegółach

Warto jednak wniknąć głębiej w komunikaty firm, które „wycofują się” z Rosji, bo jak wiadomo – diabeł tkwi w szczegółach.

- W przypadku FMCG czy dóbr trwałych mówimy o konkretnych produktach i ich obecności na półkach sklepowych – łatwo więc o przejrzystość, czy marka faktycznie się wycofała czy nie z danego rynku (lub czy wycofana została). I że ponosi realne straty, ale dzięki temu może mówić o swoim zmyśle etycznym. Tu zatem można dość łatwo orzec, że bojkot dał oczekiwany rezultat fizycznej nieobecności. Działania np. sieci Ikea też w jakimś stopniu da się zweryfikować – sklepy/ fabryki zamknięte, nie ma więc wątpliwości. Ale i w tym przypadku pytanie, co de facto to wycofanie się z Rosji oznacza. Czy zamknięte sklepy Ikea będą likwidowane? Burzone? Wynajmowane komuś innemu? Czy też po prostu je zamknięto na razie na miesiąc, dając pracownikom urlop (bez)płatny, by w każdej chwili byli gotowi powrócić do pracy? Czym de facto jest wycofanie się produktów Coca-Coli? Przecież nie zaniechaniem wszelakiej działalności – rozlewnie – jeśli zamknięte – nadal stoją, a ich pracownicy zapewne nie zostali zwolnieni. Restauracje McDonald’s – ponad 800 lokali – też zostały zamknięte. Ale nie zlikwidowane. Potężne kolejki w ostatnich godzinach ich funkcjonowania pokazują, jak ważna to marka dla lokalnej społeczności. Jeśli lokale tylko zamknięto i za parę tygodni znów zaczną działać, jakaż to presja na społeczeństwo rosyjskie, by obalać prezydenta? - mówi Michał Rogowski.

Jeśli chodzi o świat usług biznesowych – którego wielu graczy też szybko dołączyło do grona odważnych i chwalonych firm – pojawia się jeszcze więcej znaków zapytania.

Co zrozumie konsument?

- Jeden z dużych graczy konsultingowych pisze np. o tym, że lokalny oddział w Rosji straci globalną markę, a będą trwać rozmowy o „tranzycji biznesu”. Czyli lokalna firma pozostanie na rynku, ale ze zleceniami? Czy zlecenia dla rosyjskich klientów przejmie inny nie-rosyjski oddział globalnego usługodawcy? Tu sytuacja niejasna – i od strony operacyjnej, i od strony skuteczności bojkotu. Bo czy obsługa rosyjskich firm poza Rosją jest już akceptowalna dla naciskających konsumentów? A jeśli zlecenia nadal będą obsługiwane lokalnie, tyle że pod innym szyldem – gdzież element presji na rosyjskiego obywatela? Wycofanie się z rynku ma jednak dużo większy sens, jeśli idzie za nim dyskomfort dla rosyjskiego społeczeństwa. Samo wycofanie marki może przynieść wyłącznie stratę biznesową dla jej właściciela, a nie przynieść żadnego innego efektu, o który przecież najbardziej chodzi – o presję, o przejrzenie na oczy, o zatrzymanie machiny wojennej rękami obywateli - tłumaczy Michał Rogowski.

Odebranie hamburgera czy latte na sojowym nie będzie miało wielkiego przełożenia na frustrację obywatelską...

I tu dochodzimy do kluczowego pytania - czy decyzje dużych międzynarodowych podmiotów będą miały realny wpływ na rosyjską opinię publiczną?

- I tak, i nie. Tak - w sensie utraconych miejsc pracy, o ile nie jest tak, że ludzie trafili na płatne urlopy czasowe, w oczekiwaniu na koniec działań wojennych. Jeśli to są faktyczne zwolnienia, zerwane kontrakty u podwykonawców, których może nie być stać na płatne przerwy w pracy, to poziom frustracji może rosnąć. Tak – w sensie wielkiej kumulacji presji i sankcji. Samo odebranie hamburgera czy latte na sojowym zapewne nie będzie miało wielkiego przełożenia na frustrację obywatelską. Ale połączone z brakiem możliwości płacenia kartą, koniecznością dbania o zapas gotówki, odcięciem od wielu innych produktów, usług, ulubionych marek i mediów (ach, te niedokończone seriale na Netflixie) mogą zbudować odpowiednią masę krytyczną. Ale…

Nie, bo czy te działania zachęcą rosyjską opinię publiczną do intensywnych protestów przeciwko agresji i najazdowi na Ukrainę? Czy dotychczasowi zwolennicy prezydenta Putina nagle przejrzą na oczy, zwłaszcza ci, których nie nęci hamburger czy nowy iPhone, a pamiętajmy, że Rosja to nie tylko bogata i wpływowa Moskwa? Czy też przyjmą postawę ofiary całej sytuacji i tym mocniej wesprą swojego przywódcę, a z większą niechęcią spojrzą na tzw. Zachód? Nie wspominając o tym, że rzeczywistość nie znosi próżni i miejsce pozostawione przez duże globalne zachodnie marki zajmą szybko duzi, globalni wschodni gracze. Azja jest na razie co najmniej wstrzemięźliwa z potępianiem agresji rosyjskiej. Już na specyficznym rynku rolek z taśmą do kas fiskalnych, na której drukowane są paragony zakupowe, gdy zabrakło czołowych producentów, swoje dostawy zapewnia obecnie wyłącznie producent chiński. To nic, że na razie jest droższy, a dostawy dłużej trwają. Jak nie McDonald’s to istnieją lokalne restauracje. Jak nie jogurt Danone’a, to na pewno znajdzie się inny. Jak nie meble Ikea, to z dużym prawdopodobieństwem znajdą się inne (choć bez klopsików) - tłumaczy nasz rozmówca.

Rosja straci? Zyska Azja?

Pytanie zatem, czy bojkot Rosji przez duże koncerny, do którego nawołują konsumenci z różnych krajów, jakkolwiek naruszy maszynę wojenną prezydenta Putina. Czy nie pozostawi bez pracy (choćby nawet chwilowo i tylko przy założeniu faktycznych zwolnień) rzesz sfrustrowanych Rosjan, których sympatia wcale niekoniecznie odwróci się od przywództwa kraju, a których decyzje konsumenckie zasilą portfele elit chińskich czy hinduskich. Zyskają porty przesiadkowe w Azji, bo nad Europą niebo już zamknięte. Chiny – skoro latami kredytowały USA – mogą także przy odpowiednich korzyściach kredytować Rosję i wesprzeć ją w obecnej dość dramatycznej sytuacji gospodarczej.

- I pytanie, czy to Rosja zaraz nie wyprosi globalnych zachodnich marek (tych co na razie nie zadeklarowały odwrotu) ze swojego rynku – na razie nie słychać nic o bojkocie produktów zachodnich w tym kraju, do czego lada moment może przecież w odwecie dojść. Rząd chiński, nauczony przez lata jak układać się z koncernami chcącymi prowadzić swoje interesy w Państwie Środka, z pewnością pomoże z przejęciem fabryk, rozlewni i cóż, że pod nieco inną marką. Może marki i koncerny powinny pozostać w Rosji i wykorzystać tę obecność do aktywnego przekonywania Rosjan, co naprawdę dzieje się za ich południową granicą? Może taka solidarność „zachodniego” biznesu jest potrzebna w sytuacji wojny - mówi Michał Rogowski.

- Najbliższe tygodnie pokażą, a tymczasem warto wnikać w szczegóły, co dokładnie kryje się za deklaracjami o wyjściu z rynku rosyjskiego. Bo – jak donoszą komunikaty niektórych firm – „zawieszenie operacji w zakresie sprzedaży i marketingu” lub „zawieszenie inwestycji kapitałowych w Rosji”, może znaczyć wszystko lub nic. - podsumowuje członek zarządu agencji badawczej IQS.