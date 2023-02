Co z taniością dyskontów? Biedronka podniosła ceny. Jest droższa od konkurentów

Jak wynika z badania Koszyk cen dlahandlu.pl nowy rok przyniósł do dyskontów wyższe ceny. O ile jednak dotychczas sieci chodziły w równym szeregu, a ich ceny różniły się miedzy sobą często o 1-2 zł, to 2023 rok jest inny. W Lidlu 50 produktów kosztuje obecnie 382 zł, w Netto i Aldi - odpowiednio 398 zł i 399 zł, a w Biedronce aż 407 zł. Różnica wzrosła więc do 25 zł. W każdym z dyskontów ceny są wyższe niż w grudniu 2022 r. od 6 do 25 zł. Rok do roku ceny podskoszyły o 70-100 zł w zaleźności od szyldu.