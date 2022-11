Co zyskała Żabka dzięki konceptowi Nano?

Jak zrobić zakupy w Żabce Nano?

Autonomiczne sklepy Żabki są otwarte siedem dni w tygodniu. Nie ma w nich koszyków, kasjerów, lad i pracowników, więc klienci po prostu wchodzą, biorą to, czego potrzebują i wychodzą o dowolnej porze dnia. Opłata za towar jest automatycznie potrącana z ich kart płatniczych, gdy opuszczają sklep. Kupujący może wejść do sklepu za pomocą aplikacji Żappka lub za pomocą karty płatniczej (w zależności od lokalizacji). Przy pierwszej wizycie klient podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzeniem zakupów. Gdy będzie już w środku, zakupy zajmą tylko chwilę – wystarczy, że weźmie z półki wybrane produkty i wyjdzie. Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu karty płatniczej.

Dlaczego sklepy autonomiczne?

Żabka zdecydowała się na inwestycję w sklepy autonomiczne — dzięki temu modelowi firma może obsługiwać także lokalizacje, w których prowadzenie tradycyjnych sklepów byłoby zbyt kosztowne. Na mocno nasyconym rynku, idea sklepów autonomicznych daje nowe możliwości.

Co zyskuje Żabka dzięki konceptowi Nano?

Żabka zapewniła sobie pozycję lidera na rynku i jest pionierem cyfrowej akceleracji w handlu detalicznym. Koncept Nano pomógł również Żabce osiągnąć KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) na 2021 rok.

Sklepy działają w kilku formatach, takich jak samodzielne kontenerowe automaty sprzedażowe, tradycyjne punkty brick-and-mortar czy store-in-the-store. Każdy z nich wykorzystuje technologię opracowaną w ścisłej współpracy z amerykańską firmą technologiczną AiFi.

Nano to elastyczny koncept – Żabka jest w stanie otwierać kolejne autonomiczne placówki zarówno w mocno trafficowych lokalizacjach, takich jak ścisłe centra miast czy stacje metra, jak i w sklepach wielkopowierzchniowych.

Asortyment w placówkach Żabka Nano jest dostosowany do specyfiki lokalizacji i profilu klienta. W zależności od modelu, liczy od 450 do nawet 1500 produktów. W każdej Żabce Nano dostępne są produkty marek własnych Żabki, m.in. pożywne i zdrowe przekąski, soki i smoothie, dania gotowe oraz świeżo mielona kawa z ekspresu.



Architektura, jak i oprogramowanie sklepów, dostarczone przez polską spółkę Netguru, może rosnąć tak szybko, jak sieć tradycyjnych sklepów i jest gotowe do obsługi nowych lokalizacji. Żabka otrzymała innowacyjne rozwiązanie, gotowe obsłużyć duży ruch, oferując jednocześnie unikalne doświadczenie wielu klientom.

Projekt wpisuje się też w strategię Grupy Żabka, która zakłada realizację działań zmierzających do utrzymania neutralności klimatycznej – Żabka Nano do swej działalności wykorzystuje wyłącznie ekwiwalent zielonej energii.