Coca-Cola dystansuje się od pomysłów nazywania napoju odrdzewiaczem

Coca-Cola Polska dystansuje się od prób obchodzenia opłaty cukrowej poprzez importowanie popularnego napoju jako odrdzewiacza. Takich działań na pewno nie podejmą duże sieci sklepów, które dopełniają wszystkich wymogów formalnych i prawnych stawianych przez obowiązujące przepisy - podaje biznes.radiozet.pl.

- Coca-Cola to napój, czyli w rozumieniu prawa środek spożywczy, spełniający najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości. Produkujemy go od ponad 130 lat. Działamy według najwyższych standardów i nie zamierzamy obchodzić obowiązującego prawa, stosować nieetycznych czy wątpliwych prawnie praktyk, a także nie popieramy takich działań - podaje Coca-Cola Polska.

Nie oznacza to jednak, że producent nie ma zastrzeżeń do formy i wysokości opłaty cukrowej wprowadzonej w Polsce. Coca-Cola Polska alarmowała już wcześniej, że podatek od cukru wprowadzany w naszym kraju jest proporcjonalnie jednym z najwyższych na świecie. Widać że to prawda po tym, jak szybko pojawił się pomysł na importowanie napoju jako odrdzewiacza, żeby zaoszczędzić 2 zł na butelce.

Coca-Cola nie pochwala prób omijania podatku cukrowego, pracuje jednak nad tym, żeby klienci zostali nim dotknięci w jak najmniejszym stopniu, poszerzając ofertę napojów niskokalorycznych i bezcukrowych, takich jak Sprite Zero, Fanta Zero czy Kinley Yuzu Zero. Dodaje jednak, że w przeciwieństwie do innych krajów, gdzie obowiązuje opłata cukrowa, polskie przepisy nie przewidują niższego obciążenia takich produktów.

