Coca-Cola HBC Polska ma partnerstwo z AB InBev. Będą nowe marki piwa w Polsce

Partnerstwo z AB InBev to kolejny krok w realizacji strategii 24/7, w ramach której Coca-Cola HBC jako wiodący partner w branży, oferuje pełną gamę napojów na każdą porę dnia i okazję - informuje Coca-Cola. Do portfolio dołączyły znane piwa z różnych stron świata: Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Belgii.

– Inwestujemy w rozwój oraz wzmacniamy naszą ofertę napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych. Nawiązanie współpracy z takim producentem jak AB InBev to ekscytujący krok, który pozwoli poszerzyć możliwości naszego biznesu oraz portfolio. Staramy się zapewniać konsumentom dostęp do najlepszych produktów, dlatego cieszymy się, że do naszej oferty dołączają znane marki, jak Corona czy BUD – mówi Kamil Pieniak, dyrektor kategorii Premium Spirits, Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie.

Coca-Cola HBC w Polsce będzie dystrybuować 7 marek piwa z portfolio AB InBev: Corona Extra i jej wariant bezalkoholowy Corona Cero, wyprodukowane w 100% z naturalnych składników, Bud – jedna z najsilniejszych marek piwnych na świecie, dobrze znany polskim konsumentom Beck’s z Bremy, kultowa belgijska marka Stella Artois z ponad 600 letnią tradycją warzenia, a także pszeniczne piwa górnej fermentacji: Franziskaner – niemieckie piwo z Monachium oraz Hoegaarden i Leffe tworzone przez mnichów.

W ciągu ostatnich trzech lat firma poszerzała swoją ofertę alkoholi, koncentrując się na kategorii premium. Obecnie Coca-Cola HBC dostarcza na polski rynek także wódkę Nemiroff w różnych wariantach, wybrane produkty z Grupy Campari oraz irlandzką whisky i kraftowy gin marki Glendalough. Niedawno na polskim rynku zadebiutowały także uznany na całym świecie dominikański rum Barcelo oraz kanadyjska whisky Bearface.