Coca-Cola i PepsiCo wstrzymują sprzedaż napojów w Rosji, Heineken także produkcję

Coca-Cola Co i PepsiCo Inc poinformowały, że zawieszają sprzedaż swoich napojów gazowanych w Rosji. Na podobny ruch zdecydował się koncern Heineken, który nie będzie reklamował, sprzedawał i produkował piwa w Rosji. To pokłosie inwazji Rosji na Ukrainę.