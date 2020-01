Coca-Cola musi wznowić dostawy do Intermarche

fot. shutterstock

Paryski sąd we wstępnym postępowaniu nakazał Coca-Coli wznowienie dostaw do Intermarche.

Na początku stycznia firma produkująca napoje przestała dostarczać produkty marek Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuzetea, Honest, Tropico, Caprisun i Monster do sieci Intermarché i Netto. Decyzja była pokłosiem deklaracji sieci handlowych o oddaniu atrakcyjnego miejsca na swoich półkach zdrowszym napojom. Najwyraźniej nie podobało się to amerykańskiemu gigantowi napojów, który wówczas jednostronnie postanowił przerwać wszystkie dostawy.

Intermarché udało się zatem do sądu, aby zmusić Coca-Cola European Partners (CCEP), firmę zajmującą się dystrybucją produktów Coca-Coli we Francji, do wznowienia dostaw. We wstępnym postępowaniu paryski sąd gospodarczy orzekł, że CCEP musi niezwłocznie dostarczyć napoje, pod rygorem kary w wysokości 460 000 euro dziennie. Porozumienie jest jednak tymczasowe i obowiązuje przez 60 dni, podczas których obie strony muszą wznowić negocjacje w celu osiągnięcia nowego porozumienia.

Thierry Cotillard, dyrektor naczelny Intermarché, jest zadowolony z orzeczenia sądu: „Najważniejsze jest to, że sędzia nakazał Coca-Coli, pod groźbą kary pieniężnej, natychmiastowe wznowienie dostaw”. Dodał również, że nigdy nie zamierzano zaprzestania sprzedaży Coli, ale sieć chciała przeznaczyć więcej miejsca na zdrowsze napoje, produkowane przez mniejsze firmy.