Convenience to już 9 na 10 wszystkich budowanych obiektów handlowych

Trzeci kwartał 2020 upłynął sieciom handlowym na odbudowie sprzedaży. W najgorszej sytuacji są usługi i rozrywka, których straty od początku roku są szacowane na 50%. Pandemia przyspiesza za to rozwój segmentu convenience, wygodnych parków handlowych, w których sklepy dostępne są z poziomu parkingu. Stanowią już nawet 9 na 10 wszystkich budowanych obiektów. Eksperci CBRE szacują, że w 2020 roku w sumie do użytku zostanie oddane o 10% mniej przestrzeni handlowej niż rok wcześniej. Kolejny lockdown galerii handlowych wpłynie tym razem jeszcze bardziej negatywnie na branżę.

- W trzecim kwartale 2020 roku branża handlowa koncentrowała się przede wszystkim na nadrabianiu strat po marcowo-kwietniowym zamknięciu. Według rożnych szacunków do sklepów wróciło 8 na 10 konsumentów, a obroty powoli zaczęły osiągać 85% poziomu sprzed roku. Odwiedzający chętnie robili zakupy, ale zdecydowanie rzadziej korzystali z usług i rozrywek dostępnych w centrach handlowych, co jest odwróceniem dotychczasowego trendu. Restauracje, kina czy punkty usługowe w ostatnich latach cieszyły się dużą popularnością, dlatego galerie zwiększały ich udział. Pandemia to zmieniła. Potwierdzony przez władze ponowny lockdown galerii handlowych jest bardzo niepokojącą wiadomością dla branży, która do tej pory walczy ze skutkami wcześniejszego zamknięcia. Właściciele, zarządcy jak i najemcy centrów handlowych włożyli bardzo dużo środków i pracy w odpowiednie zabezpieczenie obiektów. Ponownie zamknięcie galerii dla wielu przedsiębiorców może okazać się ciosem, po którym się już nie podniosą. Szczególnie biorąc pod uwagę, newralgiczny z punktu widzenia handlu okres przedświątecznych zakupów w który wchodzimy. Niestety zakupy przez internet nie będą w stanie zrekompensować poniesionych strat dla pracodawców i pracowników – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Z analiz CBRE wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat udział obiektów convenience, czyli obiektów o powierzchni mniejszej niż 10 tys. mkw., w liczbie wszystkich oddawanych obiektów handlowych wynosił od 70% do 90%. Z roku na rok budowano ich coraz więcej. W 2015 roku stanowiły 73% wszystkich obiektów handlowych, a w 2019 roku już 88%. Co więcej, rynek wciąż nie jest nasycony i takie miejsca cały czas cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów i klientów.

Obiekty convenience zazwyczaj składają się z supermarketu lub dyskontu oraz np. sklepu z odzieżą, elektroniką i artykułami drogeryjno-aptecznymi. Nierzadko na ich terenie znajdują się również podstawowe punkty usługowe. Dodatkowo, takie parki położone są zazwyczaj w pobliżu gęsto zaludnionych osiedli mieszkaniowych, dzięki czemu pozwalają na wygodne zakupy w pobliżu miejsca zamieszkania. W przypadku parków handlowych dostęp do sklepów już z poziomu parkingu zewnętrznego również daje oszczędność czasu na zakupach.