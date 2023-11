Coraz bliżej otwarcia Koszalin Power Center. Lidl, Leroy Merlin i Agata otworzą tam sklepy

Budowa Koszalińskiego Power Center zakończona wiechą

7 listopada odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na budowie Koszalin Power Center. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, inwestorów – Acteeum Group i Falcon Investment Management, jak również partnerów zaangażowanych w powstanie obiektu.

W tradycji budowlanej wiecha symbolizuje zakończenie prac związanych z wykonaniem konstrukcji obiektu. W najbliższym czasie osiągnięty zostanie stan surowy zamknięty obiektu i nastąpi etap prac wykończeniowych.

Koszalin Power Center w pełni skomercjalizowany

Konsekwentnie realizowany plan budowy koszalińskiego obiektu, który jest już w pełni skomercjalizowany, przewiduje uroczyste otwarcie już w I kwartale 2024. Koszalin Power Center to obiekt w formule regionalnego parku handlowego, który obejmie swym zasięgiem miasto Koszalin oraz otaczający region.

Na łącznej powierzchni 38 tys. mkw. GLA projekt zaoferuje szeroką gamę sklepów i lokali usługowych różnorodnych marek. Znajdzie się tam największy w regionie hipermarket budowlany Leroy Merlin o powierzchni ok. 12 tys. mkw., supermarket Lidl o powierzchni ok. 2 tys. mkw. pełnowymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata o powierzchni ok. 11,150. mkw. oraz 30 lokali handlowych w ramach retail parku. Wśród najemców koszalińskiego parku handlowego znajdą się także Jysk, Komfort, House, Cropp, Sinsay, Lidl, Rossmann, 4F, New Yorker, CCC, Martes Sport oraz Media Expert.

Koszalin Power Center obejmie także ofertę gastronomiczną, włącznie z restauracją typu drive-thru. Dodatkowo, dla wygody klientów obiekt zaoferuje przestronny, łatwo dostępny parking na ok. 1100 pojazdów, stację benzynową oraz infrastrukturę zapewniającą płynne skomunikowanie zarówno w ramach Koszalina jak i regionu.

Centrum powstanie bezpośrednio przy węźle drogowym drogi ekspresowej S6, łączącej Szczecin z Trójmiastem oraz ulicy Władysława IV - głównej drogi wylotowej nad morze. Obydwie drogi nie tylko stanowią główne krajowe trasy przelotowe, ale również wpisują się w infrastrukturę miejską jako popularne wśród mieszkańców arterie komunikacyjne.