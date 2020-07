Coraz mniej marki własnej w sklepach Aldi. W Niemczech to 85 proc., a w Polsce 67 proc.

fot. shutterstock

67,8 proc. produktów oferowanych w stałym asortymencie sklepów Aldi w Polsce w 2019 r. to marka własna. Rok wcześniej było to 70,1 proc., a dwa lata wcześniej 73,6 proc.







W Belgii jest to aż 95,1 proc., w Danii 61,9 proc., we Francji 93,1 proc., w Niemczech 85,4 proc., w Holandii 92,3 proc., w Portugalii 84,8 proc., a w Hiszpanii 86,1 proc.

W 2019 r. sieć w sklepach w Polsce oferowała łącznie 2 326 tego typu produktów.

- Sercem naszej oferty są produkty marek własnych, stanowiące 83 procent sprzedawanych towarów. Asortyment uzupełniają wybrane produkty markowe. W naszych sklepach sprzedajemy średnio około

1 900 produktów należących do 70 kategorii, co daje wzrost liczby produktów o 4% w porównaniu z rokiem 2018. Ofertę standardową uzupełnia zmienna oferta akcyjna, która pojawia się do trzech razy w tygodniu. Obejmuje ona odzież i obuwie, wyroby RTV i AGD, produkty dla domu i ogrodu, a także artykuły spożywcze. W wybranych krajach pod marką ALDI oferowane są także usługi online, w tym usługi biur podróży, fotograficzne, dostęp do gier online, a także e-booków, muzyki i usługi komunikacji mobilnej. W Niemczech od roku 2019 funkcjonuje system dostaw do domu - czytamy w raporcie społecznej odpowiedzialności firmy ALDI NORD.