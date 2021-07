Coraz więcej handlu na nowych osiedlach

Joanna Tomczyk, Starszy Analityk Rynku, JLL, fot. mat. pras.

Najemcy reagują na zmianę preferencji klientów, stawiają na różnorodność i coraz częściej wybierają lokale użytkowe w nowoczesnych osiedlach mieszkaniowych. Jak sprawdził JLL na przykładzie Miasteczka Wilanów w Warszawie, w 2021 r. liczba lokali w parterach wzrosła o ponad 100, czyli prawie 25 proc. w porównaniu z 2018 r. Trend ten nie ogranicza się do stolicy.

Wzrost aktywności zakupowej w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania, zwłaszcza w sklepach i punktach sprzedaży zlokalizowanych w nowo powstających osiedlach, obserwowany jest już od kilku lat.



Potwierdzają to dane JLL, według których udział inwestycji mieszkaniowych z lokalami użytkowymi w parterze wzrósł z 25% w latach 2001-2010 do 36% w ostatniej dekadzie.





Boom na rynku mieszkaniowym w Polsce trwa – w ciągu ostatniej dekady liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 69%, a w samej Warszawie aż o 152% (według GUS, 2020 vs. 2011). Rozwój tego sektora w połączeniu z trendem miasta 15-minutowego oraz ewolucją preferencji klientów w kierunku lokalności sprawiają, że alternatywne lokalizacje handlowe – w tym lokale użytkowe w parterach budynków mieszkalnych – stają się istotnym elementem na mapie handlu.

- Pandemia wzmocniła trend dywersyfikacji i lokalności. Rosnącą aktywność zakupową w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania, zwłaszcza w sklepach i punktach znajdujących się na terenie nowo powstających osiedli, obserwujemy jednak już od kilku lat. Potwierdzają to dane JLL, według których udział inwestycji mieszkaniowych z lokalami użytkowymi w parterze wzrósł z 25% w latach 2001-2010 do 36% w ostatniej dekadzie - wylicza Anna Wdowiak, Dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Handlowych, JLL.

Miasto w mieście a oferta handlowa

Na całym świecie na znaczeniu zyskuje koncepcja 15-minutowych miast, w myśl której odchodzi się od tworzenia monofunkcyjnych dzielnic na rzecz zabudowy wielofunkcyjnej. W praktyce oznacza to, że w obrębie osiedla czy dzielnicy można zaspokoić większość codziennych potrzeb związanych m.in. z pracą, edukacją, zakupami czy rozrywką. W trakcie 15-minutowego spaceru czy jazdy rowerem mieszkańcy mogą dotrzeć do przychodni, parku, szkoły, urzędu czy sklepu. Dodatkowo, małe odległości pozwalają zaoszczędzić czas na przejazdach i zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego, co przekłada się na zwiększenie komfortu mieszkańców i bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów. Koncept 15-minutowego miasta przyczynia się też do wzrostu znaczenia lokalnej, osiedlowej oferty handlowej, usługowej i gastronomicznej.