Cukiernia Forastero, należąca do właściciela Biedronki najemcą Elektrowni Powiśle

W lokalu oferowanych jest aż 50 różnych pralin z belgijskiej czekolady, co czyni ofertę Forastero&Co jedną z najbardziej rozbudowanych w Polsce.

Forastero&Co zajęło 100 m kw., gdzie działają automaty z cukierkami tworzące cukierkowy las, w którym smaki można miksować do woli.

- Nasz lokal oferuje specjalne atrakcje nie tylko dla dorosłych, ale i dla najmłodszych klientów – wyjątkowy las z fasolkami Jelly Beans, rewelacyjny tor kulkowy kończący się słodką nagrodą czy baśniowe regały z wyszukanymi słodyczami - mówi Klaudia Pacesz, menedżer ds. projektów operacyjnych Forastero&Co. Znak Forastero w 2021 roku zarejestrował w Urzędzie Patentowym koncern Jeronimo Martins, do którego należy też sieć Biedronka oraz drogerie Hebe.

Oferowane produkty pochodzą od polskich producentów, ale też od kameralnych, europejskich dostawców m. in. z Holandii, Francji, Belgii czy Danii. Półki wypełniają m. in. żelki, ciastka, lizaki, pianki, gumy do żucia, lody i wypieki tworzone na miejscu oraz pochodzące z lokalnej pracowni cukierniczej. W ofercie znajdują się m. in. słodycze nie zawierające cukru, bezglutenowe, wegańskie.

Restauracja Prime Cut to nowatorski steak house, łączący w sobie nowojorską klasykę z elementami kuchni europejskiej. Koncept powstał z pasji do prostych, ale przyrządzanych z najlepszej jakości produktów dań pod okiem Pawła Zielińskiego – szefa kuchni. Restauracja posiada też własną piekarnię, gdzie na miejscu wypiekane jest pieczywo, a o słodką stronę menu dba wielokrotnie nagradzany cukiernik. Klienci mogą także skorzystać ze zróżnicowanej oferty lunchowej, obowiązującej od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-16:00.

Założycielem konceptu Smashny Burger jest Lucas Pollier, który rozpowszechnił w Warszawie nowy sposób wytwarzania burgerów na scenie street foodu. Kucharze współpracują z lokalnymi dostawcami, którzy każdego poranka dostarczają świeże pieczywo i mięso wołowe najwyższej jakości (Black Angus). Wyróżnikiem marki Smashny Burger jest technika przyrządzania tego rodzaju burgera, która polega na umieszczeniu dwóch kulek mielonej wołowiny na dymiącym, gorącym grillu i rozbijaniu jej cienko przy pomocy ciężkiej łopatki. W krótkim menu klienci znajdą 6 rodzajów burgerów, w tym pozycję wege oraz kilka rodzajów frytek.

W Petit Breton Crêperie klienci odbędą kulinarną podróż po smakach Bretanii. Koncept, którego wyróżnikiem są klasyczne crêpes, czyli francuskie naleśniki, oparty jest na recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Większość produktów sprowadzanych jest z Francji, natomiast świeże produkty pozyskiwane są od lokalnych dostawców. W ofercie Petit Breton Crêperie znajdują się bretońskie naleśniki z mąki gryczanej, podawane z dodatkami takimi jak chorizo, salami, jajko czy ser. Fani słodyczy znajdą słodkie wersje, na przykład z ręcznie robionym słonym karmelem.

Chmeli Suneli to znana już warszawiakom restauracja gruzińska, w której gruzińscy kucharze serwują klasyczne potrawy, wykonywane według tradycyjnych, rodzinnych receptur. Wśród nich znajdują się m.in. chinkali, chaczapuri, odżachuri, charczo czy adżapsandali. Restauracja, która swoją nazwę wzięła od aromatycznej i intensywnej w smaku przyprawy kuchni gruzińskiej, stawia na jakość i niezapomniany smak. Podczas supry, czyli tradycyjnej gruzińskiej uczty, klienci mogą skosztować również słodkich deserów: balkavy i medoka.

Oprócz dotychczas otwartych lokali gastronomicznych, niebawem pojawią się nowe restauracje i piekarnie.