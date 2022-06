Cukiernia-Piekarnia Raszczyk najemcą Morskiego Parku Handlowego

Raszczyk to działająca od 1991 roku firma cukiernicza, która od 2000 roku rozwija własną sieć punktów firmowych – piekarni, cukierni oraz kawiarni. Obecnie posiada ich 70 od Pomorza po Lublin. Firma dostarcza swoje wyroby do ponad 600 odbiorców.

- Bardzo się cieszymy, że tak znany i rozpoznawalny na północy Polski najemca Piekarnia-Cukiernia Raszczyk otwiera lokal w Morskim Parku Handlowym – komentuje Marta Słysz, Associate w dziale powierzchni handlowych, Cushman & Wakefield.

Morski Park Handlowy to obiekt o łącznej powierzchni 41 tys. mkw., zlokalizowany w pobliżu obwodnicy Gdańska. W minionych 24 miesiącach swoje sklepy w kompleksie przy ul. Przywidzkiej powiększyły takie marki jak BRW, JYSK, Meble VOX, Arte, Pan Materac oraz RTV Euro AGD. Do grona najemców Morskiego Parku Handlowego należą także hipermarket Carrefour, market budowlany OBI, Jula, McDonald's, MediaExpert, a także cztery marki należące do sieci Komfort. W jego sąsiedztwie znajduje się także centrum wyprzedażowe Designer Outlet Gdańsk oraz salon meblowy Agata.