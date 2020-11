Cyberpunk przedświątecznym hitem sprzedaży w Lidlu?

fot. materiały prasowe Lidl

Sieć Lidl chce przyciągnąć do swoich sklepów fanów gier firmy CD Projekt. Od soboty 12 grudnia na półkach sklepów pojawią się gry Cyberpunk 2077. Cena? 219 zł za grę PC do 269 zł na PS4 i XBOX One.

Cyberpunk 2077 to osadzona w klimacie science fiction gra RPG oparta na papierowym systemie fabularnym Cyberpunk. Gra została wyprodukowana przez firmę CD Projekt, która stworzyła kultową już serię o Wiedźminie.

Akcja Cyberpunka 2077 toczy się w roku 2077, w metropolii zwanej Night City.

Data premiery gry to 10 grudnia 2020 r.

Jakie jeszcze przedświąteczne wabiki wprowadza sieć do sprzedaży? Jak co roku w sklepach pojawią się m.in. torebki i portfele firmy Wittchen oraz produkty marki Gerlach.