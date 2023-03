Czarna seria w Amazonie. Najpierw fala zwolnień, teraz fala zamknięć

Amazon zamyka osiem sklepów Go w Seattle, Nowym Jorku i San Francisco.

Amazon zaciska pasa

Firma planuje zamknąć osiem sklepów wielobranżowych Go. Zbiega się to z decyzją o strategii obniżenia kosztów.

Firma zamknie dwa sklepy Go w Nowym Jorku, dwie lokalizacje w Seattle i cztery sklepy w San Francisco. Placówki zostaną zamknięte 1 kwietnia. Gigant zapewnił, że pomoże pracownikom tych lokalizacji i zaproponuje im stanowiska w innych sklepach.

Technologia bezobsługowa nie dla wszystkich

„Jak każdy detalista, okresowo oceniamy nasze portfolio i podejmujemy decyzje optymalizacyjne” – powiedziała w oświadczeniu rzeczniczka Amazona, Jessica Martin. „W tym przypadku zdecydowaliśmy się zamknąć niewielką liczbę sklepów Amazon Go w Seattle, Nowym Jorku i San Francisco. Pozostajemy zaangażowani w format Amazon Go, prowadzimy ponad 20 takich sklepów w całych Stanach Zjednoczonych i będziemy nadal uczyć się, które lokalizacje i funkcje najbardziej przemawiają do klientów".

Ciemne chmury nad Amazonem. Fala zwolnień

Dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, ​​podejmuje kroki w celu ograniczenia wydatków w dziale spożywczym, ponieważ zmaga się ze spowolnieniem sprzedaży i pogarszającymi się perspektywami gospodarczymi. W styczniu firma zapowiedziała, że ​​zwolni aż 18 000 pracowników. W ostatnich miesiącach straciła powierzchnię magazynową i handlową po okresie gwałtownej ekspansji napędzanej gwałtownym wzrostem wydatków na e-commerce podczas pandemii.

Supermarkety Amazon Fresh na cenzurowanym

Kierownictwo Amazona wcześniej potwierdziło, że firma zamknie niektóre supermarkety Fresh i sklepy Go po wynikach za czwarty kwartał. Amazon tymczasowo wstrzymuje również ekspansję sieci sklepów spożywczych Fresh.

Pierwszy sklep Amazon Go został otwarty w 2018 roku w siedzibie firmy w Seattle. Amazon wyposaża sklepy w kamery i czujniki, które umożliwiają klientom zakup produktów bez czekania w kolejce do kasy. W styczniu ubiegłego roku firma otworzyła swoją pierwszą podmiejską lokalizację Amazon Go w Mill Creek w stanie Waszyngton.