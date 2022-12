Czas wielkich szkoleń w Żabce. Franczyzobiorcy w szkolnych ławkach

Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa Strategicznego z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Moniką Ferreirą, autorką projektu i metodyki budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0, Founding Partnerem w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy.

Realizacja programu wpisuje się w Strategię Odpowiedzialności Grupy Żabka, której jednym z celów jest podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z siecią.

Żabka chce rozwijać kompetencje swoich franczyzobiorców i certyfikować ich postępy w trzech głównych obszarach: rozwój umiejętności prowadzenia sklepu, rozwój kompetencji zarządzania zespołem oraz rozwój przedsiębiorczości. Chodzi o dostarczanie wiedzy i podniesienie umiejętności w zakresie prowadzenia sklepu oraz – na kolejnym etapie – w zakresie rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. Sieć chce pomagać franczyzobiorcom zwiększać skalę prowadzonego przez nich biznesu i poprawiać wyniki finansowe, skupiając swoje wysiłki na stworzeniu przestrzeni do rozwoju osobistego i zawodowego.

Kompetencje w handlu

– Model biznesowy Żabki oparty o franczyzę umożliwia rozwój własnego biznesu już ponad 7600 przedsiębiorcom w całej Polsce. Edukacja biznesowa franczyzobiorców i rozwój kompetencji menadżerskich są dla nas kluczowe, dlatego zapewniamy przedsiębiorcom prowadzącym Żabki kompleksowe programy szkoleniowo-rozwojowe, m.in. przygotowany we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz ekspertami rynku franczyzy. Wierzymy, że model franczyzy oparty na franczyzocentryczności, wspierany edukacją i skupieniem na rozwoju franczyzobiorców, wzmocni naszą strategię i trwałość sieci, a samym franczyzobiorcom zagwarantuje większe możliwości i osiąganie jeszcze lepszych wyników biznesowych – podkreśla Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Żabka, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

– Jako Politechnika Warszawska realizujemy różne programy edukacyjno-rozwojowe dla branży franczyzowej, nastawione na rozwój kompetencji przedsiębiorczych. Cieszymy się, że nasi eksperci mogą wspierać Żabkę w realizacji „Projektu Strategicznej Edukacji”, którego zadaniem jest systemowe i przemyślane przekazywanie franczyzobiorcom sieci wiedzy i umiejętności nowoczesnego przedsiębiorcy. Wierzymy, że rozwój franczyzobiorców przez edukację, kompetentne przygotowanie trenerów i partnerów ds. sprzedaży do pełnionych przez nich ról, jest sposobem na przemyślany, skalowalny model biznesu – mówi dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. Uczelni, Prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Z czego szkoli Żabka?

– Wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych narzędzi pracy, innowacyjnych rozwiązań ułatwiających zarządzanie sklepami, efektywnej komunikacji wewnątrz firmy i z klientami oraz wykorzystywanie sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji biznesowych, umożliwiają Żabce doskonałe konkurowanie na rynku. Sieć, wdrażając „Projekt Strategicznej Edukacji”, mimo ogromnej skali działalności, chce skupić się na jednostce i odblokowywaniu jej przedsiębiorczości i razem z franczyzobiorcami budować wartość dodaną dla biznesu – mówi Monika Ferreira, autorka projektu Franczyza 2.0, Founding Partner i Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy.

Rozwój kompetencji i szansa na awans

Test programu rozpoczął się w październiku br. Uczestniczy w nim blisko 30 nowych franczyzobiorców, którzy podpisali umowy o współpracy w sierpniu i we wrześniu br. Obejmuje on 3 szkolenia online i 3 szkolenia stacjonarne prowadzone przez ekspertów Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W spotkaniach biorą udział również mentorzy, czyli partnerzy ds. szkoleń, którzy po uzyskaniu certyfikacji, od 2023 r. będą samodzielnie prowadzić szkolenia dla franczyzobiorców, nadzorowane przez ekspertów Uczelni.

Aktualnie program skierowany jest do kandydatów na franczyzobiorców oraz nowych franczyzobiorców sieci. Docelowo zostaną nim objęci także obecni franczyzobiorcy, którzy szkoleni będą m.in. z zarządzania zasobami ludzkimi. Uzyskanie certyfikatu otwiera przed franczyzobiorcami możliwość dalszego awansu w strukturach sieci – mogą oni pełnić funkcję partnerów ds. szkoleń czy franczyzobiorców trenerów.

Franczyza z Żabką. Jak to działa?

W całym kraju jest już ponad 8900 sklepów Żabka. Własny sklep pod zielonym szyldem prowadzi obecnie ponad 7600 przedsiębiorczych osób. Aby dołączyć do sieci, wszyscy kandydaci muszą pozytywnie przejść etap rekrutacji i szkoleń, a także wnieść wkład własny, obecnie wynoszący ok. 5 tys. zł. Przystępujący do sieci franczyzobiorcy otrzymują w pełni wyposażony i umeblowany sklep w lokalizacji, która oceniana jest m.in. pod kątem potencjalnej liczby klientów. Zyskują także know-how i możliwość działania pod znaną powszechnie marką. Mogą liczyć na wsparcie technologiczne, serwisowe czy szkolenia. Żabka wynajmuje dla nich lokal, pokrywa opłaty za czynsz i gaz.