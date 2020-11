Czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań - podsumowanie Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Forum Rynku Spożywczego i Handlu po raz pierwszy odbyło się zdalnie

Pandemia przyspieszyła tempo zmian w stylu życia ludzi na całym świecie, stawiając przed producentami żywności nowe wyzwania. Aby na nie odpowiedzieć, nie wystarczy zdigitalizować „dziś", ale należy zaprojektować dobre jutro – wybrzmiało podczas sesji inauguracyjnej. W jaki sposób to zrobić? O tym między innymi rozmawiano z ekspertami, praktykami i analitykami podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu (3-4 listopada 2020 r.).

– Forum Rynku Spożywczego i Handlu po raz pierwszy odbyło się zdalnie. Nowa, internetowa formuła pozwoliła na utrzymanie dotychczasowego poziomu dyskusji, a uczestnictwo w debatach możliwe było z dowolnego miejsca na świecie, bez żadnego ryzyka epidemicznego. I okazało się, że to dobry format, dostosowany do czasów, w których się znaleźliśmy. Na Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu zarejestrowało się ponad 1600 osób, to o 30 proc. więcej niż podczas ubiegłorocznej edycji stacjonarnej – mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna magazynu Rynek Spożywczy i portalu dlahandlu.pl.

Sesja inauguracyjna Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu została odtworzona ponad 6 tys. razy w czasie rzeczywistym, w kulminacyjnym momencie oglądało ją jednocześnie ponad pół tys. osób. Łącznie debaty Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu w czasie rzeczywistym zostały odtworzone 30 tys. razy. Nie są to ostateczne statystyki, retransmisje sesji będą w najbliższych dniach dostępne w portalach: dlahandlu.pl, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl.

Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu zainaugurowała debata pt.: „Koronakryzys – czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywczej", którą rozpoczęło wystąpienie Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii.

– Pandemia przyspieszyła tempo zmian w stylu życia ludzi na całym świecie. Zakupy przez Internet zyskały na popularności. To wymusza zmiany w tych branżach, gdzie dotychczas dominował handel stacjonarny – mówił wicepremier. – Również robotyzacja procesów wytwórczych jest dla przedsiębiorstw już nie tylko nowinką, jest coraz częściej koniecznością. Te zmiany wymagają od firm inwestycji w cyfrowy rozwój i technologiczną modernizację, aby zachować konkurencyjność. Ta niezbędna zmiana technologiczna musi znaleźć wsparcie ze strony rządu, nie pomijając przy tym małych i średnich przedsiębiorstw – dodał podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

– Istnieje wiele możliwości rozwoju branży rolno-spożywczej w Polsce. Dzięki swojej odporności na kryzysy i takie sytuacje jak COVID-19, może wrócić dość szybko do stanu sprzed kryzysu – oceniała Aleksandra Niżyńska, Project Manager in CEE, EIT Food. – Musimy się pogodzić z tym, że pandemia nas szybko nie opuści. Ten moment firmy z branży - od rolników do branży retail czy HoReCa - mogą wykorzystać na innowacje i zmienianie siebie dla konsumentów – mówiła.

Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. relacji korporacyjnych, McDonald's zauważyła, że obecnie wszystkie trendy gwałtowanie przyspieszyły. Jak podkreśliła, odpowiedź McDonald's na obecną sytuację to umiejętność szybkiej zmiany i adaptacji na potrzeby rynku. – Zmieniło się tempo tej adaptacji, każda konferencja premiera może zmusić firmy do błyskawicznego przeorganizowania pracy. Na umiejętność adaptacji składają się przede wszystkim: kultura wzajemnego zaufania, sprawne przywództwo (podejmowanie szybkich decyzji) i profesjonalny zespół – mówiła.

– Nie widzimy na rynku nowych trendów, widzimy natomiast, że te trendy, które już były, przyspieszyły. Pandemia dla Żabki oznacza jeszcze szybszy rozwój, np. w tym roku otworzymy tysiąc sklepów, to najwięcej w historii Żabki – mówił Adam Manikowski, członek zarządu, dyrektor ds. operacyjnych Żabka Polska. – Teraz jeszcze lepiej realizujemy ofertę dla klientów. Dzięki remodelingowi Żabki w format Galaxy staliśmy się formatem bardziej otwartym, możemy otwierać sklepy we wszystkich lokalizacjach. Wcześniej byliśmy kojarzeni głównie z lokalizacji miejskich, teraz możemy być także w miejscach przejazdowych i mniejszych miejscowościach – mówił na Internetowym Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Aleksandra Trapp, Head of Culture and Trend w infuture.institute zauważyła, że trendy nie pojawiają się z dnia na dzień, to są pewne mody, które trwają. – Widzimy, że w czasie pandemii niektóre trendy przyspieszyły o kilka miesięcy, czy nawet lat. Część trendów związana jest z restrykcjami, z tym, że zostaliśmy zmuszeni zostać w domach, dlatego więcej korzystamy z kanałów cyfrowych. Pytanie, które z trendów pozostaną na dłużej? – zastanawiała się. – Wiemy, że część zmian nie wróci do stanu sprzed pandemii. Widać to w obszarach, które już wcześniej miały potężny potencjał do rozwoju: wykorzystywanie Internetu do dbania o zdrowie, praca zdalna, cyfrowe doskonalenie się. Polacy deklarują, że idą w stronę ograniczenia konsumpcjonizmu, nauki lepszego zarządzania zasobami. Widzimy też duży trend związany z lokalnością – dodała.

Michał Czerwiński, prezes Purella Superfoods przyznał, że epidemia i pandemia sprzyjają rozwojowi sektora superfoods. – Sprzyjają w tym sensie, że konsumenci chcą dzisiaj szczególnie zadbać o właściwą dietę i prozdrowotne odżywianie. A my nie chcemy być premium, chcemy być szeroko dostępni dla jak największej grupy konsumentów. Chcemy, by każdy Polak mógł się zdrowo odżywiać, dlatego też staramy się wchodzić ze swoimi produktami do dużych kategorii – dodał.

– Pandemia przyspieszyła trend rezygnacji z produktów mięsnych. Reprezentujemy branżę, dla której w obecnych czasach trendy rynkowe są wyzwaniem. Z badań wynika, że 41 proc. Polaków od początku pandemii ograniczyło konsumpcję mięsa. Chcemy być zdrowsi, gotować lepiej, jeść więcej warzyw – powiedział Paweł Nowak, dyrektor zarządzający Goodvalley Polska. – Branża mięsna nie powinna udawać, że trend na ograniczanie spożycia mięsa nie ma miejsca, że to margines. My od początku mówiliśmy: mniej ale lepiej. Widzimy to dzisiaj w sytuacji niepewności, pandemii, dbania o siebie i swoje zdrowie – dodał.

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności zauważył, że nasza żywność jest postrzegana na świecie jako wolna od zanieczyszczeń. – Producenci żywności mogą zatem postawić na jakość i bezpieczeństwo, związane nie tylko z koronawirusem, ale też z zanieczyszczeniem środowiska. Aby zwiększyć produkcję żywności prozdrowotnej, potrzebne byłoby przebudowanie całego sektora produkcyjnego, a także poważne zmiany strukturalne, także związane z pozyskiwaniem surowca ekologicznego – powiedział Andrzej Gantner.

Sesję inauguracyjną Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu zakończyło wystąpienie Edwarda Bajko, prezesa SM Spomlek i Polskiej Izby Mleka. – Trudno mi sobie wyobrazić, aby roślinne zamienniki wyparły na dużą skalę nabiał czy mięso. Przede wszystkim z powodu tradycji, walorów odżywczych oraz ze względu na smak. Myślę, że nie uda się dokładnie podrobić smaków produktów nabiałowych. Oczywiście, nie lekceważę tego trendu, jako zagrożeń dla mleczarstwa, gdyż coraz mocniejsze są głosy w mediach, które sugerują, że w ogóle hodowla zwierząt to jest barbarzyństwo, że rolnictwo niszczy naszą planetę. Niewiele jest w tym obiektywnej prawdy. Natomiast w dzisiejszych czasach, w dobie powszechnej dostępności do Internetu i ogromnej roli mediów społecznościowych, ta obiektywna prawda okazuje się nie najważniejsza dla wyborów konsumenckich – powiedział.

Podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu nie zabrakło tematów związanych z eksportem w zmieniających się warunkach.

– Wiele wskazuje, że wartość polskiego eksportu żywności w tym roku przekroczy 33 mld euro. To dowodzi, że polskie firmy spożywcze dobrze sobie radzą na rynkach eksportowych w warunkach pandemii – powiedział Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole na Internetowym Forum Rynku Spożywczego i Handlu podczas sesji pt. „Eksport w czasach lokalności i nowych reżimów bezpieczeństwa". Jakub Olipra zauważył, że czynnikiem ryzyka jest II fala pandemii, ale uwzględniając doświadczenia z I fali można patrzeć na perspektywy eksportu z optymizmem. – Jeśli analizujemy agregowane dane dotyczące eksportu artykułów rolno-spożywczych, to wyniki są bardzo dobre. Niemniej jeśli przyjrzymy się poszczególnym branżom, to sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Są sektory, które wręcz korzystają na pandemii, inne utrzymują dobre wyniki, które są w miarę stabilne na przestrzeni ostatnich lat, ale są i takie sektory, gdzie eksport wyraźnie spada. Z 24 kategorii, spadek eksportu w ujęciu rocznym obserwujemy aż w siedmiu – mówił.

Jak w nowej rzeczywistości odnajdują się przedsiębiorcy? Między innymi o tym rozmawiano podczas internetowej debaty „Zarządzanie w zdalnych czasach. Wyzwania liderów".

– Odnalezienie się w takiej czy innej sytuacji jest dla nas przedsiębiorców niemal codziennością. Ja na obecną sytuację patrzę jak na ogromną szansę dla przemysłu spożywczego – mówił Piotr Bieliński, prezes zarządu spółki Atlanta Poland. – COVID-19 zwrócił wszystkim wyraźną uwagę na to, jak ważnym elementem życia każdego człowieka jest zdrowe odżywianie. Okazało się, że zbilansowana dieta, w tych okolicznościach, może nawet uratować komuś życie. Pandemiczna sytuacja, dla segmentu bakalii, to ogromna szansa. Bakalie, z produktu, który jeszcze kilkanaście lat temu, były czymś sezonowym stały się codziennym elementem zdrowej diety – dodał.

– Czekolada, ciasteczka, chipsy, wino - to kategorie, które określamy mianem zwycięzców koronakryzysu. W pierwszej fazie lockdownu zanotowały znaczący wzrost – mówiła Ewa Sech, dyrektor działu badań specjalnych GfK podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu w ramach debaty pt. „Towary „pożądania" podczas koronakryzysu (słodycze, przekąski, alkohole)". – W pierwszej fazie kryzysu mieliśmy do czynienia z falą paniki, czyli kupowano podstawowe produkty, jak mąka, ryż, makarony czy papier toaletowy i artykuły higieniczne. Jednak nie tylko. Zostaliśmy w domu i liczyły się małe przyjemności. Byliśmy bardziej pobłażliwi dla siebie – dodała.

– Branża alkoholi mocnych nie może reklamować się, dlatego gastronomia była dla nas tym kanałem, gdzie można było pokazać alkohole, ich nowe smaki, produkty, jak je pić, z czym mieszać, łączyć. Mogliśmy je promować. Ten kanał był wiosną zamknięty, teraz jest ponownie. Mam nadzieję, że nie potrwa to długo, bo utrata w dłuższej perspektywie może być kosztowna – powiedział Krzysztof Kouyoumdjian, dyrektor ds. relacji zewnętrznych CEDC International.

– W drugiej fali pandemii największym zagrożeniem dla łańcuchów dostaw może być wzrost zachorowań i niedobór pracowników, którzy nie mogą pracować zdalnie – dodał Tomasz Kosik, prezes Colian Logistic.

Podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbyła się również debata pt.: „Innowacje w czasach koronawirusa. Co z nadziejami start-upów?" Do tego pytania odniósł się m.in. Bartłomiej Topa, współwłaściciel Terafood (marka Kurkumik).

– Jak zacząć niszowy biznes? - Po pierwsze trzeba w niego uwierzyć, a potem testować i rozmawiać z konsumentem – przekonywał Bartłomiej Topa. – Poznaliśmy się z Piotrem Borkowskim w 2014 roku brałem udział w projekcie dotyczącym zdrowego odżywiania, gdzie przez kilka tygodni byliśmy żywieni specjalną żywnością. Od tamtej pory zacząłem interesować się tym, co jem, aby odżywić swój organizm – dodał. – Postanowiliśmy się podzielić tymi doświadczeniami z innymi i stworzyliśmy napój prozdrowotny na bazie kurkumy. Po pierwsze trzeba w niego uwierzyć, a potem testować, rozmawiać z konsumentem i pytać jak smakuje, jak się czuje, jak nas postrzega. Także w biznesie spożywczym liczą się emocje – opowiadał.

Drugi dzień Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu otworzyła sesja pt. „Handel w roli bohatera – nowy wizerunek, nowe wymagania".

– Rynek rolno-spożywczy i handlu detalicznego jest rynkiem bardzo niejednorodnym. Ukształtował się w sposób często niekorzystny m.in. dla producentów czy dostawców. Chcemy, aby relacje panujące na tym rynku były uczciwe. To główne zadanie dla UOKiKu na 2021 rok – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKIK. – Ten trudny czas jest wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorców działających na rynku, ale także dla konsumentów, którzy w nowych realiach spotykają się z nowymi wyzwaniami. To jest novum - rok temu nikt nie zdawał sobie sprawy, że pewne elementy które przez wiele lat były standardem jak świeże pieczywo czy szeroka oferta produktowa, staną się obecnie wyzwaniem – mówił.

- Pandemia zaskoczyła wszystkich. To był trudny czas, ale przetrwaliśmy go dzięki zaangażowaniu naszych pracowników oraz współpracy z polskimi dostawcami - powiedział Michał Nowaczyk, członek zarządu Lidl Polska podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu. - Kluczowe po ogłoszeniu obostrzeń było zaangażowanie naszego zespołu, który tworzy ponad 23 tys. pracowników, którzy pracują by miliony klientów mogły zrobić zakupy. Już w pierwszych dniach kwarantanny nasze sklepy funkcjonowały w systemie całodobowym. Pracownicy Lidla stanęli na wysokości zadania, powstały nowe grafiki pracy, uwzględniające potrzeby rodziców wobec zamknięcia przedszkoli i szkół. Realizacja misji, czyli zagwarantowanie bezpiecznych i komfortowych zakupów, nie byłoby możliwe bez wzajemnego zaufania - podkreślił Michał Nowaczyk.

