Czasowa zmiana asortymentu w sklepach Biedronka. Będzie delikatesowo

„Czas na Francję – Francuskie przysmaki” to akcja sieci Biedronka, której celem jest zaoferowanie klientom kilkudziesięciu produktów masowo spożywanych na co dzień przez Francuzów. To asortyment delikatesowy, pieczywo, słodycze i napoje.

Biedronka partnerem French Touch

Specjałów spod znaku trójkolorowej flagi będzie w tym roku bez liku, a dodatkowo w przystępnych cenach. Co konkretnie klienci znajdą w tegorocznej ofercie? Np. omułki jadalne 1 kg za 14,99 zł, sery pleśniowe Brie Intense President 200 g za 9,99 zł, sery pleśniowe Roquefort 100 g za 9,99 zł i Delice Gaulois 180 g za 14,99 zł, wybór wędlin, w tym salami z oliwkami, bazylią i borowikami 200 g za 13,99 zł, chleb tostowy La Fournee Doree 500 g za 9,99 zł, kawę waniliową i czekoladową oraz kawę ziarnistą Sati 250 g za 14,99 zł, musztardę Dijon 215 g za 8,49 zł, sosy tatarskie i winegret (7,49 zł za 360 ml), dżemy Bonne Maman 370 g za 10,99 zł i konfitury Dalfour 284 gr za 12,94 zł, bułeczki z nadzieniem budyniowym 300 g za 9,99 zł, bajgle maślane 300 g za 8,99 zł, napój gazowany pomarańczowy Orangina za 2,99 zł (0,5l) a także wybór francuskich piwa.

Akcja French Touch pod patronatem Ambasady Francji w Polsce organizowana jest już po raz 9.