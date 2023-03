Czechy: Tutaj handlem rządzą Niemcy

Oto zestawienie dziesięciu największych sieci detalicznych w Czechach według ich ostatniego sprawozdania finansowego (dane Retail-Index).

10 największych sieci handlowych w Czechach

1. Lidl

Obrót: 2,9 mld euro (2021)

Z obrotami w wysokości 2,9 mld euro (stan na 2021 r.) i 267 punktami sprzedaży Lidl posiada tytuł największej sieci supermarketów w Czechach. Detalista należący do Grupy Schwarz jest obecny w tym kraju od 2003 roku.

2. REWE

Obrót: 2,8 mld euro (2021)

REWE to niemiecka sieć supermarketów działająca pod dwoma szyldami – Billa i Penny. Z obrotami w wysokości 2,8 mld euro w 2021 r. i 658 placówkami jest drugą co do wielkości siecią w Czechach. W kraju jest obecna od 1991 roku.

3. Kaufland

Obrót: 2,6 mld euro (2022)

Sieć hipermarketów Kaufland w 2022 r. osiągnęła obroty w wysokości 2,6 mld euro i obecnie posiada 141 placówek. Szyld należący do Grupy Schwarz jest obecny w kraju od 1997 roku.

4. Ahold Delhaize

Obrót: 2,4 mld euro (2021)

Ahold Delhaize działa w Czechach pod szyldem Albert. Z obrotami w wysokości 2,4 mld euro (stan na 2021 r.) i 336 placówkami, jest czwartą co do wielkości siecią detaliczną w kraju. Ahold Delhaize jest obecny w tym kraju od 1991 roku.

5. Tesco

Obrót: 1,7 miliarda euro (2022)

Brytyjski detalista Tesco jest obecny w Czechach od 1992 roku i prowadzi sklepy pod trzema szyldami: Tesco, Tesco Express i Tesco Extra. Detalista odnotował obrót w wysokości 1,7 miliarda euro w 2022 roku i ma 190 punktów sprzedaży w kraju.

6. Makro

Obrót: 1 miliard euro (2021)

Makro to sieć cash and carry obsługiwana przez niemiecką firmę Metro AG. Jest obecna w Czechach od 1997 roku, odnotowując w 2021 roku obrót w wysokości 1 miliarda euro. Obecnie działa 12 placówek, o jedną mniej niż w ubiegłym roku.

7. Globus

Obrót: 995 mln euro (2022)

Globus to niemiecka sieć hipermarketów działająca w Czechach pod szyldem Globus SB Market. Z obrotami 995 mln euro (w 2022 r.) i 16 placówkami jest siódmą co do wielkości siecią. W kraju jest obecna od 1996 roku.

8. JIP

Obrót: 520 mln euro (2021)

JIP to czeska sieć supermarketów działająca pod dwoma szyldami – JIP i JIP Cash & Carry. W 2021 roku odnotował obrót w wysokości 520 mln euro i obecnie działa w 42 lokalizacjach, z czego 28 to sklepy detaliczne a 14 to punkty typu cash-and-carry.

9. Coop

Obrót: 353 mln euro (2021)

Spółdzielnia Coop działa w Czechach pod czterema szyldami: Coop Diskont, Coop Tuty, Terno i Tip. Grupa odnotowała obrót w wysokości 353 mln euro w 2021 roku i miała 1957 punktów sprzedaży w zeszłym roku.

10. Norma

Obrót: 99 mln euro (2021)

Na dziesiątym miejscu jest Norma. Sieć należy do niemieckiej grupy o tej samej nazwie. Grupa odnotowała obrót w wysokości 99 mln euro w 2021 roku i obecnie posiada około 50 punktów sprzedaży w całym kraju.

Inni detaliści warty uwagi to Bala, która działa pod szyldem Bala i Bala gastro (i ma ponad 1200 punktów); CBA, część węgierskiej sieci o tej samej nazwie, która ma w kraju około 1000 sklepów, oraz Hruška, która na ten rok może pochwalić się 537 placówkami.