Czego PiS chce od supermarketów? Pokazano program "Lokalna półka"

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło trzeci punkt swojego programu wyborczego – program Lokalna Półka. – Zobowiążemy sieci handlowe do współpracy z lokalnymi producentami żywości – mówi były minister rolnictwa.

Lokalna półka od PiS

Lokalna półka to "obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców".

"Wzmocni to pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów" - czytamy we wpisie PiS na platformie X.

- Zobowiążemy sieci handlowe do współpracy z lokalnymi dostawcami żywności. Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami, koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów - mówi Jan Krzysztof Ardanowski.

- Zyskają rolnicy, bo będą mieli łatwy dostęp do lokalnych rynków, bez pośredników, więcej pieniędzy zostaje w ich kieszeniach. Zyskają klienci bo będą mieli lepszy dostęp do świeżych i smacznych produktów - kontynuuje. - A ich pieniądze zostaną w ich najbliższej okolicy. Na paragonach będzie można sprawdzić z jakiego kraju pochodzi produkt - wyjaśnia Ardanowski.