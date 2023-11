Czego Żabka oczekuje od dostawców? Podano kryteria

- Sukces Żabki zawdzięczamy standaryzacji, także na poziomie jakości - powiedział Jerzy Roguski, dyrektor ds. komercyjnych i rozwoju handlu Żabka Polska. - Ze względu na to, że działamy w twardej franczyzie to na ponad 8 tys. naszych franczyzobiorców przenosimy standardy i wymagania, które mamy wobec siebie. Mamy ambicję by tworzyć nowe produkty i nowe kategorie. Małą gastronomię definiujemy na nową, oferując w 3 z 10 tys. naszych sklepów dania odgrzewane w piecach hybrydowych. Nie byłoby to możliwe bez ścisłej współpracy z naszymi dostawcami takimi jak Hilton Foods, z którymi razem opracowujemy i testujemy pożądane nowości - stwierdził Jerzy Roguski.

- Ustawiamy poprzeczkę wysoko sobie, a przez to naszym dostawcom - zadeklarowali przedstawiciele sieci, dlatego Żabka poszukuje dostawców świadomych, otwartych do dalszego działania w imię bezpieczeństwa procesów i produktów i jakości. Sieć oczekuje od dostawców spełnienia standardów ISO 22 000, potwierdzonych przez niezależne jednostki certyfikujące a także chęci poddawania się audytom na różnych etapach tworzenia i wprowadzania nowych produktów do sklepów.

– Grupa Żabka przykłada ogromną wagę do jakości i bezpieczeństwa żywności. Troska o zachowanie najwyższych standardów w tym zakresie to podstawowy element budowania zaufania konsumenta. Mamy pewność, że oferowane przez nas produkty są powtarzalne, przebadane, sprawdzone w wyniku wieloetapowej kontroli – mówi Marta Urbaniak, Head of Quality & Environmental Management, Pełnomocnik ds. ISO, Żabka Polska.

„Testerzy Produktów” decydują, co dobre

Laboratorium innowacji Żabki stale opracowuje nowe rozwiązania, rozwijając ofertę marek własnych, które są jednym z ważnych powodów, dla których klient wybiera właśnie Żabkę. Do końca września 2023 r. sieć wprowadziła do oferty już ponad 110 nowości produktowych w ramach marek własnych, czyli tyle, ile w całym 2022 r. - Innowacje napędzają biznes, bo klient ciągle szuka nowości i lubi być zaskakiwany - wskazują przedstawiciele sieci.

Wszystkie produkty marek własnych poddawane są licznym analizom sensorycznym oraz badaniom laboratoryjnym. Są też testowane przez pracowników, współpracowników i franczyzobiorców Żabki w ramach programu „Testerzy Produktów”. Testerzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, które następnie są analizowane przez zespoły odpowiedzialne za rozwój i wprowadzenie produktu do sieci. Dzięki ich opiniom łatwiej jest ocenić potencjał danego produktu i podjąć decyzję o wprowadzeniu go do sprzedaży.

Pracownia sensoryczna Żabki, fot. mat. pras.

Jakość potwierdzona liczbami

Produkty marek własnych Żabki muszą spełnić nie tylko wymagania jakościowe wynikające z przepisów prawa, ale także te specyficzne, określone przez sieć. Ich dostawcy spełniają wyznaczone przez Żabkę standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz podlegają regularnym audytom, potwierdzającym zgodność i powtarzalność procesów produkcyjnych. Tylko w 2023 r. sieć przeprowadziła ponad 900 analiz laboratoryjnych oraz ponad 1100 ocen sensorycznych realizowanych w centrum rozwoju produktów firmy. Każdy z produktów marek własnych jest dokładnie sprawdzany i analizowany na każdym etapie łańcucha dostaw. W 2023 r. regularnym kontrolom w zakresie jakości poddawanych jest blisko 360 produktów marek własnych oraz tych z oferty Żabka Café. Produkty z każdej partii wszystkich produktów marek własnych są przygotowywane i oceniane przez zespół już w centrach logistycznych. Od początku 2023 r. skontrolowano blisko 74 tys. dostaw produktów, a kontroli sensorycznej poddano blisko 29 tys. partii produktów, w tym blisko 10 tys. hot dogów.

Nutri-Score w żabce, fot. mat. pras.

Wszelkie działania podejmowane przez Żabkę realizowane są w oparciu o obowiązujące standardy i poddawane regularnym audytom. Sieć zapewnia swoim franczyzobiorcom szkolenia oraz opracowuje procedury.

Promocja zrównoważonego stylu życia dzięki markom własnym

Marki własne nie tylko stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na określone kategorie asortymentu, ale także realizują cele Żabki w zakresie ESG. W 2020 r. Żabka zobowiązała się do podwojenia sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 r. Dzięki podjętym działaniom, jak m.in. program reformulacji, promowanie diety roślinnej, eliminowanie oleju palmowego z produktów marek własnych, eliminacja jaj klatkowych w trosce o dobrostan zwierząt oraz wykorzystanie certyfikowanych surowców zdefiniowanych jako krytyczne w obszarze zrównoważonego rozwoju, sieć osiągnęła ten cel dwa lata przed planowanym terminem. Dlatego w 2022 r. na nowo zdefiniowała swoje podejście do dobrego żywienia. Nowe założenia obejmują promowanie produktów z wysoką oceną Nutri-Score, produktów pochodzenia roślinnego, z tzw. czystą etykietą lub oznaczeniami zdrowotnymi lub żywnościowymi zgodnie z wytycznymi UE.

Od 2015 roku w Żabce obowiązuje system ISO 22 000. Certyfikacja została potwierdzona przez międzynarodową firmę certyfikującą TUV NORD, a każdego roku prowadzone są audyty potwierdzające spełnienie wymagań certyfikatów