Czekając na system kaucyjny - jakie opcje mają sklepy?

Na początku października na stronach rządowego centrum legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy ws. projektowanego systemu kaucyjnego w Polsce.

Zgodnie z projektem, systemem kaucyjnym mają być objęte opakowania z tworzyw sztucznych po napojach o pojemności do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku po napojach o pojemności do 1,5 litra oraz puszki aluminiowe o pojemności do 1 litra.

Projekt ustawy zakłada konieczność odbioru opakowań objętych systemem kaucyjnym przez wszystkie jednostki handlu detalicznego i hurtowego o powierzchni powyżej 200 mkw. Ile czasu mają przedsiębiorcy? Nowe przepisy przewidują okres przejściowy, który ma pozwolić przedsiębiorcom przygotować się do wprowadzenia systemu kaucyjnego, ale nie później niż od 1 stycznia 2025 r.

O rozwiązaniach wspomagających handel w systemie kaucyjnym rozmawiamy z przedstawicielami firmy TOMRA.

Projektowane przepisy mówią o obowiązku kaucyjnym dla sklepów o powierzchni powyżej 200 mkw. Dla mniejszych ma być dobrowolny. Jak zatem je zachęcić do udziału w systemie?

- Aby system kaucyjny spełnił swoją rolę, potrzebujemy maksymalnego zaangażowania wszystkich stron, w tym producentów opakowań, recyklerów, konsumentów oraz sprzedawców, którzy są w istocie w samym centrum tego cyrkularnego procesu. To właśnie w sklepach konsumenci najchętniej oddają opakowania po napojach, a zwróconą kwotę kaucji wykorzystują w ramach zakupów. Dlatego tak istotna jest odpowiednia infrastruktura dopasowana do lokalnych uwarunkowań. W polskich małych miejscowościach znajdują się liczne sklepy o powierzchni poniżej 200 mkw., które według obecnych zapisów mają być zwolnione z obowiązkowego uczestnictwa w systemie. Pamiętajmy jednak, że te sklepy są ważną częścią całego sukcesu działania systemu kaucyjnego w kraju. Polacy chcą brać w tym udział, co dowodzą niedawne badania wśród konsumentów - ponad 90% jest gotowych do zwracania opakowań napojowych objętych kaucją. Dla sklepu oznacza to, że klient mając możliwość oddania zużytej butelki czy puszki, nie tylko chętniej do niego przyjdzie, ale też przy okazji zrobi kolejne zakupy - mówi Anna Sapota, Vice President Public Affairs Eastern Europe North at TOMRA.

Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w Grupie TOMRA, fot. PTWP

Opłata manipulacyjna ma pokryć koszty sklepu związane z uczestnictwem w systemie kaucyjnym

- Istnieje także inna korzyść w postaci opłaty manipulacyjnej od każdego przyjętego opakowania ustalanej i płaconej przez operatora systemu. Taki model współpracy funkcjonuje w większości europejskich systemów. Kwoty tych opłat wahają się od 0,01 do 0,35 euro. Opłata manipulacyjna co do zasady pokrywa koszty sklepu związane z uczestnictwem w systemie, w tym koszty energii elektrycznej, zajętej przestrzeni, a także amortyzację inwestycji w automatyczną zbiórkę - dodaje Anna Sapota.

Czy TOMRA ma rozwiązania wspomagające małe sklepy, które nie mają wystarczająco dużo wolnej powierzchni, aby zainwestować w butelkomaty?

- Zbiórka opakowań może odbywać się na dwa sposoby – manualny lub automatyczny, czyli z wykorzystaniem technologii w postaci recyklomatu. Zależy to oczywiście od indywidualnych możliwości sklepu – finansowych czy powierzchniowych oraz samego otoczenia. Przykładowo sklepy na wsiach i w mniejszych miejscowościach, które odwiedza mała liczba klientów, nie potrzebują automatu. Sprawdzi się tutaj manualna zbiórka, w której wystarczy zakup i umieszczenie worka lub pojemnika. Natomiast w sklepach, które będą musiały przyjąć większe ilości, pomocne będą recyklomaty. Dzięki nim, pracownicy sklepu nie będą musieli poświęcać czasu na przyjmowanie opakowań, a klienci nie będą zmuszeni do czekania w kolejce, żeby je oddać. W Tomra Collection jednym najnowszych recyklomatów przeznaczonych do małych powierzchni jest model M1. Zajmuje nieco ponad pół metra kwadratowego i przyjmuje do trzech rodzajów opakowań jednorazowych: butelki plastikowe, puszki i butelki szklane - wyjaśnia Konrad Robak, Country & Business Development Manager Poland, Tomra Collection.

Recyklomat ułatwi zbiórkę

Na jakie koszty muszą przygotować się sklepy – te duże jak i mniejsze – dołączając do systemu kaucyjnego?

- Określenie dokładnej kwoty, na jaką sklep może się przygotować, jest uzależnione od wielu istotnych czynników. Przede wszystkim od wielkości sklepu i zakresu realizowanych inwestycji. W przypadku większych sklepów, gdzie butelek i puszek będzie dużo, w grę wchodzi zarówno zakup odpowiedniego recyklomatu, jak i przygotowanie odpowiedniej przestrzeni wokół maszyny czy miejsca do przechowywania. Ceny automatów zależą od oczekiwanych ilości zbieranych opakowań. Nie traktowałbym jednak zakupu recyklomatu jako koszt, a inwestycję procentującą w przyszłości. Bo im wyższy komfort dla klientów sklepu, tym chętniej będą oni korzystali z jego usług. Natomiast odnosząc się do małych sklepików, kwoty będą skupiały się na zakupie worka lub ewentualnie dodatkowego pojemnika - mówi Konrad Robak.

Konrad Robak, Country & Business Development Manager Poland, Tomra Collection.

Jakie najlepsze rozwiązania wypracowano w tym zakresie w innych państwach?

- W większości europejskich krajów z systemem kaucyjnym funkcjonuje model zbiórki w sklepach. W Norwegii do systemu włączone są wszystkie sklepy, a to dało operatorowi możliwość opracowania i wdrożenia ciekawych rozwiązań sprzyjających każdej wielkości sklepu. Przykładowo te mniejsze sklepy mogą skorzystać z odbiorów „na żądanie”, a nie według ustalonego grafiku. W krajach bałtyckich zdecydowano się na dwa limity powierzchni. Na terenach miejskich, objęte obowiązkiem zbiórki będą jedynie sklepy powyżej 300 mkw. Natomiast na tych wiejskich, taki obowiązek mają sklepy już o powierzchni 60 mkw. W ten sposób zaprojektowano system zbiórki dopasowany do różnych możliwości jednostek handlowych, zapewniając jednocześnie komfort i odpowiednią dostępność dla konsumentów. Co więcej, sklepy na Litwie, które nie miały miejsca wewnątrz postawiły zewnętrzne „kioski” z automatami na parkingach. Takie rozwiązanie nie pociągało za sobą dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przebudowy lub reorganizacji wewnętrznej powierzchni. Kolejnym ciekawym przykładem jest Łotwa, gdzie pojawiły się specjalne pojemniki na kółkach, w których sklep może przechowywać zarówno worki z opakowaniami jednorazowymi, jak i skrzynki z butelką szklaną zwrotną. Operator odbierając opakowania wymienia pełny pojemnik na pusty - opisuje przedstawiciel firmy TOMRA.