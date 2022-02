Część detaliczna Eurocash trafi w ręce Maxima Grupe? Co mówi rynek?

Jak dowiedzieliśmy się, rozmowy na ten temat już trwają. Maxima Grupe mogłaby być zainteresowana częścią detaliczną Eurocash, w tym głównie siecią Delikatesy Centrum.

Sprzedaż części detalicznej należącej do Eurocash wydaje się logiczne. Sieć własnych sklepów notuje wzrost przychodów, a ostatnio przeszła restrukturyzację. Rok temu Eurocash wdrożył program naprawczy wobec sieci Delikatesy Centrum, do którego wytypowane zostało 180 placówek najsłabiej radzących sobie na rynku. Do końca 2021 roku miało zostać zamkniętych 59 sklepów, które miały najgorsze wyniki i w których podjęte działania naprawcze nie rokowały na trwałą poprawą rezultatów. W grupie Eurocash działa także duża grupa sklepów franczyzowych i partnerskich, w tym ABC, Gama, Lewiatan.

Z kolei Maxima Grupe może być zainteresowana rozwijaniem w Polsce sieci swoich sklepów detalicznych, w ramach której działa sieć Stokrotka. W pierwszym półroczu 2021 roku (spółka nie podała do tej pory nowszych danych na temat wyników), przychody Stokrotki wzrosły rdr o 8,3 proc., a wzrost Lfl wyniósł 2,5 proc. pod koniec 2021 roku Maxima przejęła niewielką sieć sklepów działająca pod Warszawą - PPHU J.R.T.W.M-Krawczyk.

Na rynku detalicznym w Polsce cały czas trwa konsolidacja. W zeszłym roku Netto zdecydowało się kupić sklepy Tesco. Rynek jest dość nasycony, a konkurencja duża. Bez przejęć szybki rozwój nie jest już raczej możliwy.

Przypomnijmy, pod koniec grudnia dotychczasowy prezes Eurocashu Luis Amaral zrezygnował z funkcji i ogłosił, że przejdzie do rady nadzorczej jako jej przewodniczący. Nowym prezesem Eurocashu jest Paweł Surówka, który wcześniej był zatrudniony w państwowym gigancie ubezpieczeniowym - PZU.

Wczoraj Eurocash podał, że Rada Nadzorcza Eurocash podjęła uchwałę o powołaniu ze skutkiem od dnia 1 lutego br. na stanowiska członków zarządu spółki Dariusza Stolarczyka oraz Tomasza Polańskiego. Ponadto Zarząd Eurocash poinformował, iż 31 stycznia 2022r. spółka otrzymała zawiadomienia od Rui Amarala oraz Noela Colletta o rezygnacji z pełnienia funkcji członków zarządu Eurocash ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2022r. Złożone rezygnacje nie zawierały informacji o ich przyczynach.