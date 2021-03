Część dyskontów otwarta całą dobę. Wiele do 2 w nocy

Biedronka ponownie uruchamia Akcję 24; fot. materiały prasowe

Biedronka uruchamia Akcję 24, w ramach której ponad 2000 sklepów będzie czynnych do godz. 2, a niektóre przez całą dobę. Lidl także wprowadza całodobowe zakupy a Netto wydłuża godziny otwarcia do północy.

Ponad 2200 sklepów sieci Biedronka będzie pracować od piątku 26 marca do niedzieli 28 marca do godz. 2, a ponad 120 całodobowo. Reszta placówek będzie czynna codziennie do 23.30 lub do północy. Szczegóły będą podawane na bieżąco na stronie sieci.

Lidl zdecydował, że 200 z ponad 780 sklepów sieci będzie działać w systemie całodobowym. Oznacza to, że w przypadku tych placówek klienci mają możliwość dokonania zakupów o dowolnej porze w ciągu doby. Wystarczy, że w godzinach nocnych zadzwonią do drzwi dzwonkiem znajdującym się przy wejściu, a pracownicy umożliwią klientom dokonanie zakupów. Całodobowy system pracy wybranych sklepów zacznie funkcjonować w nocy z piątku 26.03 na sobotę 27.03. Kolejne sklepy w takim modelu działać będą w tygodniu przedświątecznym. Także Netto zdecydowało o wydłużeniu czasu pracy swoich sklepów w tygodniu przedświątecznym. Między 29 marca a 2 kwietnia większość placówek Netto (wyjątki stanowią wybrane placówki z ograniczeniami) będzie otwartych od godziny 6 rano do północy. Między 26 a 28 marca sklepy Netto będą czynne w godzinach 6–23. W Wielką Sobotę placówki będą otwarte od 6 do 13. 4 i 5 marca sklepy Netto będą nieczynne. Standardowe godziny pracy powrócą od 6 marca. W niedzielę 28 marca markety spożywcze będą otwarte, ponieważ zgodnie z przepisami przypada wtedy jedna z siedmiu niedziel handlowych.