Cztery centra handlowe mają nowego właściciela. Biedronka, Lidl i Intermarche najemcami

Avison Young reprezentowało międzynarodowy fundusz inwestycyjny w procesie sprzedaży czterech obiektów handlowych, zlokalizowanych w miastach regionalnych: Stara Cegielnia w Szczecinie, Galeria Kosmos w Koszalinie, OK Centrum Wałbrzych i OK Centrum Strzegom, o łącznej powierzchni ok. 15000 mkw. GLA. Informacje na temat wartości transakcji oraz podmiotu kupującego nie zostały ujawnione. Wszystkie obiekty posiadają operatora spożywczego znanej sieci – Lidl, Biedronka lub Intermarche - jako głównego najemcę.